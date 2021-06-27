2位後備殺手建奇功！意大利加時險勝入8強

周日(27日)凌晨歐國盃16強，分組賽3戰全勝嘅意大利表現走樣，下半場更陷入劣勢，一度被對手奧地利攻入大門，但因入波被判越位，而避過一劫。雙方法定時間90分鐘打和0比0，需要加時。意大利喺加時憑2位後備上陣嘅球員費達歷高基艾沙、馬迪奧比辛拿各入1球，以2比1擊敗奧地利，驚險打入8強。

意大利上半場佔上風，創造多次極具威脅攻勢，包括恩斯治尼左路個人突破後起腳，被奧地利門將丹尼爾巴治文接實。其後史賓亞蘇拿左路傳中，尼高路巴列拿勁射，又被門將丹尼爾巴治文用腳擋出。

踢到32分鐘，意大利有1次入波黃金機會，恩莫比尼遠射，可惜中柱彈出。意軍上半場有11次射門，但受制於奧地利嚴密防守，始終未能先開紀錄。

換邊之後，奧地利表現有改善，包括喺禁區邊中路獲得罰球，阿拉巴主射僅高出，意大利有邦路斯迎頂角球唔中目標。奧地利嘅壓逼性防守，令意大利難以組織具威脅攻勢，甚至不時斷纜。

踢到60分鐘，奧地利前鋒沙比薩遠射省中對手，改變方向斜出。5分鐘後，奧地利幾乎打開紀錄，阿拉巴頭槌二傳，阿拿奧杜域近門頂入，但經過VAR檢測後，指阿拿奧杜域越位在先，被判入球無效。

意大利避過一劫，立即作出2個調動，換入文路爾盧卡迪利、馬迪奧比辛拿，文路爾盧卡迪利同恩斯治尼先後起腳，都唔中目標。

踢到時補時，意大利喺禁區邊獲得罰球，但都係無功而還，結果法定時間90分鐘打和0比0，需要加時。

進入加時之後，意大利率先發動攻勢，後備上陣嘅費達歷高基艾沙起腳，被門將丹尼爾巴治文接實，轉個頭呢位23歲「星二代」喺禁區右路接應長傳，扣入大位近門勁射入網。另一位後備上陣嘅馬迪奧比辛拿把握門前混戰，為意大利射成2比0。

加時下半場，奧地利前鋒沙沙卡拉積錫接應角球頂入，追至1比2，但無阻意大利入8強。