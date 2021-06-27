【賽後解碼】文仙尼盲信名牌　幾乎鑄成大錯

意大利喺歐國盃16強，踢到加時先至驚險贏奧地利2比1，同領隊文仙尼盲目信名牌，起用傷愈不久嘅中場馬高華拉堤踢正選，收起狀態大勇嘅文路爾盧卡迪利有好大關，呢着幾乎鑄成大錯。幸好文仙尼及時撥亂反正，換入文路爾盧卡迪利，成為扭轉劣勢嘅關鍵。

效力巴黎聖日耳門嘅馬高華拉堤因為受傷缺陣頭2場分組賽，令到23歲薩斯索羅中場文路爾盧卡迪利有機會擔正，並且發揮出色，包括對瑞士一役射入2球。

其後馬高華拉堤傷愈，並喺上場分組賽對威爾斯復出，表現都唔錯，文仙尼今場繼續畀佢擔正。問題係上場對威爾斯前，意大利已經取得出線權，冇壓力之下，馬高華拉堤自然發揮自如，但今場遇上身材高大嘅奧地利球員壓逼性踢法，令呢位身高只有1米65嘅矮腳虎舉步維艱，特別係下半場，意大利一度被奧地利取得中場優勢，如非阿拿奧杜域入波被吹越位，恐怕意大利今場未必贏到。

文仙尼呢個時候先至如夢初醒，換入文路爾盧卡迪利，呢位新星上陣之後，意大軍中場截擊力明顯提升，為之後入波打下基礎。

雖然文路爾盧卡迪利剛嶄露頭角，名氣及大賽經驗稍遜，但無論狀態及身體質素，都在馬高華拉堤之上，正所謂寧捧當頭起，文仙尼如果想意大利繼續晉級，下場8強就應該畀番文路爾盧卡迪利踢正選。