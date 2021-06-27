由落選變英雄 佢係另一個阿特蘭大奇迹

意大利喺今屆歐國盃最令人驚喜嘅球員，一定係馬迪奧比辛拿，呢位效力阿特蘭大嘅24歲中場，原本落選26人大軍名單，但由於史提芬奴辛斯受傷退隊，先至獲得補選，估唔到佢連續2場入波，包括今場16強加時射入關鍵「保險球」，成為意大利晉級8強嘅大功臣。

馬迪奧比辛拿出道以來，大部份時間踢低組別聯賽，4年前仲踢緊意丙，直至2018/19年球季先至有機會為阿特蘭大出戰意甲，當時並未受重用，其後被外借去維羅納，佢喺2019/20年球季表現出色，為維羅納踢35場意甲入7球，佢剛過去意甲球季為阿特蘭大上陣40場，射入4球。

身高1地87嘅馬迪奧比辛拿係意大利陣中少有嘅高佬中場，攻守兼備，被譽為「高大版迪羅斯」，佢喺上月熱身賽對聖馬力諾，為意大利射入2球，但卻落選大軍名單，其後又獲補選頂替史提芬奴辛斯，而且繼對威爾斯一箭江山之後，今場又建功，命中注定佢會喺今屆賽事發光發熱。

大學主修經濟嘅馬迪奧比辛拿，年薪僅40萬歐元，係意大利陣中最低人工球員，但卻踢出燒鵝味道。

馬迪奧比辛拿效力嘅阿特蘭大成為近年球壇一支神奇球隊，馬迪奧比辛拿將呢股神奇力量帶到國家隊，成為意大利爭標「X元素」。

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