4場2助攻！巴利隨時告別國家隊

威爾斯喺歐國盃輸畀丹麥出局，無緣8強，陣中嘅星級球手加里夫巴利雖然場場都踢足，但絕對唔起眼，今屆比賽隨時係佢生涯嘅最後一場大賽。

喺小組賽威爾斯嘅成績都算可以，1勝1和1負，16強對住缺少咗靈魂人物艾歷臣嘅丹麥，竟然輸4蛋，一個數據顯示，威爾斯呢場係對手禁區僅觸球15次，而丹麥就有41次。當中威爾斯最大名氣嘅加里夫巴利更加無咗形，4場賽事佢都幾乎踢足全場，但表現則乏善可陳，僅與土耳其一戰交出兩次助攻。

「大聖爺」賽後出席記者已經面燶燶，有記者嘅一個問題更加令佢拂袖而去：「尋日問過你，會唔會係你為威爾斯踢嘅最後一場比賽，你話仲想踢多幾場....」問題未完佢已經「黑面」走人。

威爾斯喺上屆歐國盃，係自1958年世界盃後首次闖入大賽決賽周，巴利領軍下有輝煌成績，奇迹躋身四強寫下歷史，不過，以今屆比賽嚟睇，威爾斯想入2022年世界盃決賽周機會唔大，據西班牙傳媒消息指，31歲嘅加里夫巴利喺歐國盃之後將會退出國家隊。