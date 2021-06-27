澳職季後賽總決賽　免費台有得睇

周日(27日)上演澳職季後賽總決賽，常規賽冠軍墨爾本城將喺主場迎戰FC悉尼，重演上屆總決賽翻版。悉尼會向史無前例嘅3連霸進發，不過佢哋今季氣勢明顯唔及墨城，作客肯定先求穩陣，開2.5球嘅入球細機會頗高。（無綫85台周日下午3時05分直播）

墨爾本城成軍以來，今屆首度贏得常規賽冠軍，並以球會史上最高分數完成常規賽球季，可惜今場決賽卻以天殘地缺陣容出戰，占美麥卡倫、干拿麥卡菲同居迪斯古特3位澳洲國腳，踢完國家隊比賽後仍處於隔離狀態未能候命，當中又以射入25球嘅常規賽金靴占美麥卡倫缺陣最為致命，加上兩位前鋒納博特同格力洛尼都受傷上陣成疑，墨爾本城嘅超級鋒線完全瓦解，4強對FC麥克阿瑟就要起用21歲嘅高拿高夫斯基同19歲嘅馬高迪利奧攻堅，雖然兩人都有入波，但喺決賽高壓場合，兩位小將可唔可以擔起大旗令人懷疑。

各有主力踢完太公波隔離

作客嘅FC悉尼同樣有列美尼、賴恩麥高雲同賴恩格蘭3名澳洲國腳因隔離而缺陣，FC悉尼上屆喺加時擊敗墨爾本城捧盃，就係靠賴恩格蘭一箭定江山，3人缺陣對球隊戰鬥力同樣造成嚴重打擊。

FC悉尼中場靈魂連高域受傷，呢位塞爾維亞好波之人因傷缺席4強戰，今仗能否趕及復出成為疑問。兩隊殘陣之下，決賽難免踢得保守，過去4屆澳職季後賽決賽，總入球全部開2球或以下，相信今場亦係「細」均力敵。

直播表

周日3:05pm 澳職 墨爾本城 Vs FC悉尼

無綫85台

周日6:00pm 日職 浦和紅鑽 Vs 福岡黃蜂

有線662、602台

周一凌晨零時 歐國盃 荷蘭 Vs 捷克

Now 618、 616

周一3:00am 歐國盃 比利時 Vs 葡萄牙

Now 618、 616

周一5:00am 美洲盃 巴西 Vs 厄瓜多爾

香港開電視77台、有線661、601台

周一5:00am 美洲盃 委內瑞拉 Vs 秘魯

有線662、602台

周一3:30am 美職 阿特蘭大聯 Vs 紐約紅牛

Now 639、有線655、615台、無綫 myTV Gold 302

周一6:00am 美職 紐約城 Vs 華盛頓聯隊

Now 639、有線655、615台、無綫 myTV Gold 302

周一8:00am 美職 FC奧斯汀 Vs 哥倫布機員

Now 638、有線654、614台、無綫 myTV Gold 301

周一9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 新英倫革命

Now 639、有線655、615台、無綫 myTV Gold 302