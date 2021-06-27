奧地利2米「長人」終於令意大利防線投降

意大利喺歐國盃16強比賽前，一度保持連續11場比賽不失球，可以話係滴水不漏，結果來到16強終於失守，原來意軍防線最怕高空波，被身高2米嘅奧地利「長人」沙沙卡拉積錫頂破大門。

效力德甲球隊史特加嘅沙沙卡拉積錫喺2019/20年球季仲踢緊德乙，但今季表現一鳴驚人，發揮「空中霸王」威力，踢33場德甲入16球，令人諗番起以前效力多蒙特嘅捷克巨人真高拿。

沙沙卡拉積錫至今為奧地利上陣11場轟入4球，而且呢4球都係近3個月射入，可見佢狀態非常勇猛。呢位23歲「長人」近3場歐國盃都係後備上陣，包括今場16強加時入替另1位高佬前鋒阿拿奧杜域，佢上陣僅7分鐘，迎頂角球建功，當時佢彎腰就晒位置頂入，非常高難度。

事實上，奧地利球員整體身高佔有優勢，令意大利暴露防空力不足嘅問題，包括65分鐘奧地利左閘阿拉巴頭槌二傳，阿拿奧杜域近門頂入，但因為VAR檢測後，被判越位入球無效。如果沙沙卡拉積錫早啲上陣，同阿拿奧杜域組成「雙塔」鋒線，恐怕意大利後防未必招架得住。