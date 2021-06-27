衝標最後一擊！卓銘浩刷200自新港績無緣A標

東京奧運游泳個人資格周日（27日）截數，一班港將把握機會於維多利亞公園舉行的「D1長池分齡游泳比賽 （第三部）」作最後衝刺。全日共誕生3個香港紀錄，林昭光及劉紹宇分別打破100米蝶泳（53秒40）及50米背泳（26秒00）香港紀錄，前者達奧運B標，而卓銘浩於200米自由泳雖游出新港績，惜最終與A標擦身而過。另外，何南慧於女子4x100米自由泳接力成功達100米自由泳B標，個人取得兩項奧運接力參賽資格。

女子100米蝶泳為上午賽事焦點，3名港隊女將陳健樂、簡綽桐及施幸余上演內訌戰，最終19歲的簡綽桐以1分00秒46第一名完成，惟三人均無緣B標59秒66，意味着奧運4x100米混合接力蝶泳一棒將由A標的何詩蓓或歐鎧淳負責。以1分01秒61第三名觸池的陳健樂賽後不禁落淚，又與「大師姐」施幸余擁抱，心情久未平復。

「我的狀態一直都好差，但每次都要逼自己跳落去游，其實真的好痛苦，掂池一刻終於鬆一口氣。」陳健樂曾於2016年亞錦賽游岀59秒82得銀牌，時間接近東京奧運B標（59秒66），可惜高峰過後，近月她卻迎來生涯低潮，長池表現直未如理想，她表示，如今終於可以放下心頭大石，力爭在7月本地短池賽達標參加年尾的世錦賽。

為追逐奧運達標數字，一眾港將都面對龐大壓力，19歲的卓銘浩正是其中之一。主攻長距離的他近期轉攻短距離都有驚喜表現。來到衝標最後一擊，卓銘浩在全場打氣下，再將自己保持的港績推前至1分47秒46，與A標僅差0.44秒，賽後他顯得相當失望：「從未試過破香港紀錄這樣不開心，但我已盡最大努力，能否去奧運就隨緣吧。」至於上周達200自B標的何南慧（2分00秒43）在無壓力狀態下，於4x100自接力第一棒以破個人最佳時間（55秒95）達到B標，獲得出戰奧運4x100米自由泳接力資格。

奧運游泳個人資格截數後，扣取達A標選手、只出戰接力的泳手及通用名額後，FINA會根據6月29日的世界排名，分配餘下878個參賽名額給「B標」泳手，故卓銘浩、林昭光等人仍有機會登上奧運列車。

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