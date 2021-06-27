16強激戰第一個高潮！比利時平手盤激筍

今晚歐國盃出現第一個高潮！16強大戰，比利時同葡萄牙喺中立場西班牙塞維利亞決戰。比利時係「世界1哥」，葡萄牙就係衞冕之師，不過前者氣勢壓一，近4場全勝，包括歐國盃分組賽3戰贏晒，贏得嚟仲好似未出力咁款；葡萄牙搣唔甩「C朗球隊」標籤，遇勁旅德國同法國都贏唔到，今場面對比利時，恐怕再難靠C朗一人之力取得晉級，平手盤捧比利時坐和望贏。（Now 618及616周一凌晨3時直播）

歐洲紅魔未出真功夫

「歐洲紅魔」比利時分組賽3戰全勝，而且贏波過程清風送爽，完全感受唔到有任何壓力；奇雲迪布尼、夏薩特同韋素等主將都唔係踢足全場，領隊馬天尼斯明顯留有一手，等淘汰賽階段先全力爭勝。

射手盧卡古今年長期處於勇態，現時已經射入3球，喺佢後面仲有奇雲迪布尼同夏薩特，呢兩名世界級中場造波畀隊友又得，自己入波又得，而且梅尼亞及泰利文斯可以後上支援，大門由泰拔高圖爾斯把守，三線平均實力都比葡萄牙優勝。

葡萄牙遇強冇晒符

葡萄牙喺分組賽最後一輪靠C朗射入兩球，逼和法國2比2出線，呢名球星雖然射入5球領先神射手榜，但當中3球嚟自12碼。呢個情況亦同時證明，葡萄牙領隊費蘭度山齊士一成不變，咁多年採用嘅戰術都係圍繞C朗，即使葡軍現時擁有貝拿度施華同迪亞高祖達等高質球員，亦只能擔當配角，上場鬥法國，更將般奴費南迪斯放喺後備席，預計呢位曼聯人氣球星今場都係冇得踢正選。

葡軍面對勁旅成績一般，分組賽3戰1勝1和1負，除咗逼和法國，對德國更大敗2比4，只能擊敗匈牙利，氣勢完全畀3戰全勝嘅比利時壓落去。「歐洲紅魔」實力比德國同法國更完整，而且踢法更具侵略性，呢場「讓球盤」比利時唔使讓波真係抵到爛，平手盤撐硬比利時。