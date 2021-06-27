亞冠盃　丹恩奴域破紀錄　傑志惜負大阪櫻花

首輪「亞冠盃」分組賽旗開得勝的傑志，周日（27日）乘餘勇在武里南體育場挑戰日職勁旅大阪櫻花。雖然丹恩奴域上半場射入破亞冠入球紀錄一球，助傑志領先半場，卻在易邊後反被對手連入2球，最終以1比2僅負大阪櫻花。「藍鳥」2戰暫得3分，並以較佳對賽成績壓過同日贏波的FC泰港排J組次名。

傑志3年前在柏雷素爾身上取得香港球會「亞冠盃」首勝，今仗再對日職球隊嚴陣以待，派出與上場贏FC泰港相同的陣容出擊，丹恩奴域繼續擔任箭頭；而大阪櫻花亦派出阿當泰加特、清武弘嗣、坂元達裕等球員強攻傑志。

經驗較佳的大阪櫻花是今場率先入局的一隊，中路猜傳使黃洋、巴爾拿等傑志中場球員疲於奔命。14分鐘原川力開出角球，中島元彥禁區頂解圍式施射出界，4分鐘後今場司職前鋒的阿當泰加特球不着地起腳，未能考驗傑志門將保羅。

「藍鳥」回氣後嘗試組織攻勢，基爾頓23分鐘開出死球，朴俊炯批頂不中目標。28分鐘基爾頓主理角球，傑志攻門不成，隊長黃洋更因不慎踢跌清武弘嗣被罰黃牌，下場對FC廣州要「坐波監」。

雖然大阪櫻花整體實力技勝一籌，但早段創造出的入肉攻勢不多，其中一次松田陸突破越位交橫，泰加特尾柱姍姍來遲。趁櫻花壓前傑志38分鐘把握機會突擊，丹恩奴域如複製上場第二球般策動進攻，分給邊路的基爾頓再傳中，「黑山伊巴」第一時間抽入，助「藍鳥」以1比0領先半場之餘，個人更以第38球刷新「亞冠盃」最多入球紀錄。

易邊後大阪櫻花終於甦醒，集中火力狂攻傑志，46分鐘奧野博亮遠距離施射高出，為下半場的攻防戰揭開序幕。59分鐘中島元彥接應傳中力壓羅拔圖施頂，被保羅一抱入懷。

受壓的傑志換入唐建文替代羅梓駿鞏固防守，61分鐘中堅泰亞高愈推愈前再起腳勁射，保羅拍出不遠，朴俊炯趕到踢走。大阪櫻花及後換入39歲攻擊好手大久保嘉人，這次調動遂成賽事轉捩點。

69分鐘後備入替的陳晉一與丹尼夾擊對手不成，坂元達裕落底傳中，傑志守衞解圍不遠，阿當泰加特補中得手。轉眼間泰亞高大腳勁射，保羅橫身一撲皮球卻漏入網窩，大阪櫻花僅花2分鐘成功反超前。

落後之下傑志一口氣換入艾力士、畢頓和何振廷3人，丹恩奴域亦退下火線，但末段製造出的攻勢不多，90分鐘「阿廷」嘗試直傳予艾力士無功而還。最終傑志未能延續3年前擊敗日職球隊的佳績，今仗在先入波的情況下被對手逆轉，以1比2惜負大阪櫻花。