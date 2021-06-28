亞冠盃　破紀錄笑唔出　丹恩：今場唔值得贏

周日（27日）上演的「亞冠盃」J組賽事，39歲傑志前鋒丹恩奴域，繼首戰對FC泰港有斬獲之後，今仗面對日職勁旅大阪櫻花再為球隊先拔頭籌，亦憑這個入球，以38球打破李同國創下的「亞冠盃」最多入球紀錄。

是役傑志面對實力強橫的日職對手大阪櫻花，傑志雖然創造出不少攻勢，但埋門機會並不多，箭頭人物丹恩奴域全場亦僅錄得1次中龍射門，但「黑山伊巴」用表現告訴大家甚麼叫「貴精不貴多」，上半場他接應基爾頓右路傳中，如複製上場入球般禁區頂一蹴而就，射入破紀錄一球，刷新南韓名將李同國2019年創下的37球舊紀錄，將自己的名字寫上亞冠入球榜首位。

加盟傑志伊始，丹恩奴域就明言視此為目標，這位黑山射手結果僅花2場比賽的時間，就一舉將紀錄打破。賽後記者會上，丹恩承認即使自己努力嘗試擠出笑容，卻沒辦法完全享受這個歷史時刻：「射入38球係難以想像嘅事，但呢一刻我冇辦法100%開心；因為今日我哋輸咗波，我唔認為我哋係值得贏波嘅一方，但我哋全場搏到盡，係應該得到幸運之神眷顧，第二球正常情況下龍門應該有反應撲到，不過係可以理解。」

雖然今場傑志是落敗的一方，但丹恩奴域認為球隊成功讓對手感到壓力：「呢場波證明我哋有辦法逼到對手使出真功夫，見到櫻花球員完場一刻盡情咆哮慶祝，就知道佢哋覺得今日差少少就失分，呢樣嘢令我心入面有一種成就感。」他認為傑志在2場「亞冠盃」的表現，證明香港足球水平絕對不差，希望今場過後，球隊可以繼續為大家帶來驚喜，而自己亦會繼續爭取入球：「希望可以繼續推高呢個紀錄，令日後其他人更加難追到我。」

根據資料，除已退役的李同國外，效力FC廣州的艾克森和列卡度高拉特分別以30和25球處於第3和第5位，然而他們今次沒有隨隊，無緣再添進帳，而效力浦和紅鑽的興梠慎三則以26球位處第4位。