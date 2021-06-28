後衞新星領紅累事！荷蘭不敵捷克悲情出局

周一(28日)凌晨歐國盃16強賽事，荷蘭於匈牙利中立場火併捷克。下半場後衞新星馬菲斯迪歷特領紅被逐、10人應戰嘅荷蘭，最終以0比2敗陣，大好形勢下悲情出局，賽前被睇淡嘅捷克殺入8強，下仗將會對丹麥。

匈牙利布達佩斯球場超過6萬觀眾，氣氛熱烈，荷蘭今仗鋒線起用當耶爾馬倫夥拍迪比，以速度取勝，配合攻中韋拿杜姆及翼鋒杜費斯，賽事初段壓住捷克嚟攻，多次制造埋門但有驚無險，其中首個攻門馬菲斯迪歷特門前頂波，竟然頂去中間而唔係攻門，變相幫對方解圍，認真嘥料，捷克雖處下風，但行軍速度快，射手柏德列舒希克喺前線搵機會，雙方合演一場激戰。

捷克反擊相當到肉，38分鐘仲有個黃金機會，安東連巴拿克單刀埋門，面對荷蘭門將史基倫堡施射，千鈞一髮之際馬菲斯迪歷特及時趕到刪出險球，荷蘭逃過一劫。

51分鐘當耶爾馬倫憑速度突破勢成單刀，但被對方門將華斯歷克及時救出，轉個頭馬菲斯迪歷特防守跣腳，蓄意犯手球，球證翻看VAR後向佢判罰紅牌出場，荷蘭10人應戰，短短4分鐘內荷蘭由優勢變劣勢。64分鐘杜費斯防守時懷疑犯手球，球證查VAR睇吓有冇12碼，最後冇事。

不過荷蘭都係要輸，68分鐘，捷克角球攻勢終於領先，湯馬士賀利斯接應卡拿斯頭槌二傳，近門頭槌勁頂破網先開紀錄。落後嘅荷蘭冇其他選擇，焗住搶攻，捷克打反擊更加順暢，80分鐘，柏德列舒希克接應湯馬士賀利斯傳送近門射成2比0結束比賽。