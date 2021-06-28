葡萄牙不敵比利時　Ｃ朗含恨告別歐國盃

周一(28日)凌晨歐國盃16強重頭大戰，比利時憑杜根夏薩特射入世界波，以1比0擊敗上屆冠軍葡萄牙，將於8強對意大利。葡萄牙衞冕失敗，意味好可能最後一屆參賽嘅36歲球星C朗只能遺憾告別歐國盃。

今場高手過招，雙方都踢得比較謹慎，開波初段，葡萄牙前鋒迪亞高祖達喺禁區左路起腳，但係斜出，其後C朗主射罰球，被比利時門將泰拔高圖爾斯撲出。比利時右翼衞梅尼亞亦有1次遠射，但未能中目標。

踢到42分鐘，比利時先開紀錄，中場杜根夏薩特喺偏左位置，離門約25碼勁射入網，繼對丹麥後，再次取得入球。臨完上半場，葡萄牙中場祖奧包連夏勁射，但係高出，比利時上半場領先1比0。

換邊後僅2分鐘，比利時受到打擊，中場靈魂人物奇雲迪布尼因傷退下火線，呢位曼城主將上半場尾段，被對手祖奧包連夏從後踢中，雖然佢想堅持比賽，但最後都係頂唔順。

葡萄牙喺55分鐘作出調動，換入般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯加強攻力，隨即獲得1次黃金機會，C朗直傳，迪亞高祖達喺12碼點位置轉身抽射卻高出。

祖奧菲歷斯亦有1次頭槌攻門，被比利時門將泰拔高圖爾斯接實，般奴費南迪斯遠射高出。比利時由盧卡古遠射反擊，同樣未能命中目標。其後雙方火藥味甚濃，多次出現粗野犯規，幾乎開拖。

比賽末段，葡萄牙有2次入波良機，中堅魯賓戴亞斯迎頂角球，但太正中，被門將泰拔高圖爾斯救出，拉菲爾古里路撞射，卻中柱彈出，整定葡萄牙無法扳平，輸0比1出局。比利時晉級8強之後，將會遇上意大利。