C朗帶住瘋狂紀錄離開　後世難以超越

葡萄牙喺周一(28日)凌晨歐國盃16強，以0比1不敵比利時，衞冕失敗，巨星C朗只能黯然告別，雖然佢已經36歲，但今屆仍然創出多項驚人紀錄，預料後人難以超越。

C朗今屆踢足4場比賽，射入5球及1次助攻，目前排射手榜第1位，佢喺歐國盃累積入14球，超越法國名宿柏天尼，成為歐國盃史上最多入波嘅球員，亦係首位連續5屆歐國盃決賽周有波入嘅球員。

與此同時，C朗喺歐國盃及世界盃總共累積入21球，打破德國射手高路斯喺呢兩項大賽合共入19球嘅紀錄。

另外，C朗仲係首位喺5屆歐國盃決賽周上陣嘅球員，合共上陣25場，屬於史上最多。加埋世界盃，C朗喺呢兩項大賽合共上陣42場，打破德國中場舒韋恩史迪加上陣38場嘅紀錄。

葡萄牙以3比0大勝匈牙利一役，C朗更以36歲零130日成為歐國盃史上最大年齡梅開二度嘅球員。

美中不足係C朗今場冇波入，未能一舉打破伊朗傳奇前鋒戴伊嘅109個國家隊入波世界紀錄，由於兩人同樣入109球，只要C朗未掛靴，都仲有機會破紀錄。