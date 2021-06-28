捷克190高佬入4球　爭神射手叫胡

歐國盃16強比利時對葡萄牙嘅「神射手大戰」，兩軍前鋒盧卡古同C朗都食白果，雖然C朗仍然以5球領先射手榜，但葡萄牙已經出局，佢冇機會再增添紀錄。反觀，捷克前鋒柏德列舒希克喺對荷蘭一役，又入1球，目前有4球進帳，加上捷克8強對手只係丹麥，呢位身高1米90嘅高大射手，隨時可以反超前C朗。

另外，有4位球員入咗3球，包括比利時前鋒盧卡古、瑞典中場科斯貝治、波蘭射手羅拔利雲度夫斯基、荷蘭中場韋拿杜姆，由於波蘭同荷蘭已經出局，「羅拔佬」同韋拿杜姆亦退出爭逐神射手行列。

預料今屆歐國盃神射手殊榮屬於C朗、柏德列舒希克、盧卡古之爭，比利時將於8強對防守穩健嘅意大利，盧卡古想入波並唔容易，難怪投注項目之中，屬於「其他」嘅柏德列舒希克已經熱到只有2.8倍。

今屆歐國盃射手榜

C朗(葡萄牙) 5球

柏德列舒希克(捷克) 4球

盧卡古(比利時) 3球

科斯貝治(瑞典) 3球

羅拔利雲度夫斯基(波蘭) 3球

韋拿杜姆(荷蘭) 3球

註：只列部份。