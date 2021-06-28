抵日奧運代表再有4人確診　收緊每日檢1次

距離東京奧運不足一個月，很多參賽的外國運動員已陸續抵埗，據日媒消息指，日本內閣高層確認，再有4名外國奧運代表團人員確診；而日本政府隨即宣布再嚴控防疫措施，外國代表成員每天均要檢測一次。

據日本《每日新聞》報道，抵日參加奧運及殘奧的外國運動員及有關成員中，再有4人確診新冠肺炎，分別是來自法國人、埃及、斯里蘭卡及加納；東京奧組委主席橋本聖子早前曾表示要全加補救防疫漏洞，但抵日的奧運代表接連爆出確診病例，令奧運防疫系統面臨更大壓力。

日媒報道指，日本政府對六個國家的奧運代表再制定更嚴格防規定，所有人出發日本之前，需要有連續七日的新冠病毒檢測證明，這六個國家分別是印度、巴基斯坦、馬爾代夫、尼泊爾、斯里蘭卡及阿富汗，而規定將於7月1日起實施。

早於本月初有消息指，日本政府可能禁止受變種Delta病毒影響較嚴重的印度等代表團入境，不過，東京奧組委否認這些傳言，但表示對印度、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉五個國家的代表團，要求他們的代表成員必須接種疫苗後才可入境日本。

按東京奧組委發布的防疫手冊，所有外國奧運代表成員都要在赴日本前四天內進行兩次檢測，抵日本後需要每天接受一次檢測，但在Delta變種病毒導致印度等國家疫情惡化後，日本政府要求埃及、越南、馬來西亞、英國及孟加拉的奧運代表成員出發前，要進行連續三天檢測。

隨着上周入境的烏干達代表團，已有一名教練「中招」染上Delta後，來自日本京都大學的傳染病專家西浦博最近在防疫會議上警告，到7月23日奧運會開幕時，Delta病毒導致的確診病例將佔東京所有確診病例的總數7成。

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