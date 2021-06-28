拳拳到肉！克羅地亞西班牙大駁火

今晚歐國盃16強矚目大戰，克羅地亞同西班牙兩支技術型球隊喺哥本哈根中立場交鋒。兩隊今屆表現慢熱，但喺分組賽最後一輪成功踢出水準，齊齊贏出漂亮一仗，對信心同士氣都有極大幫助。西班牙同克羅地亞同樣擁有優質進攻球員，踢法亦夠進取，今場對撼勢必拳拳到肉，2.5球入球大值得捧場。（Now 618及616周二凌晨零時直播）

「狂牛」西班牙喺決賽周前受疫情影響，備戰計劃遇嚴重打擊，分組賽頭兩輪仍未上力，雖然對瑞典同波蘭都能夠控制戰局兼製造機會，可惜未能把握埋門一腳，結果兩場都和波收場。不過上仗生死戰對斯洛伐克終於踢爭氣波，順利大勝5比0以次名出線，亦令西班牙「唔識入波」嘅疑慮一掃而空。

布斯基斯復出進攻更流暢

西班牙能夠重振雄風，上場由新冠肺炎康復回歸嘅中場布斯基斯功勞極大，喺呢位老將控制節奏下，西班牙進攻更見流暢，沙拉比亞及費倫托利斯亦用入球嚟證明自己爭奪正選嘅實力，艾華路莫拉達等正選當然要加多兩錢肉緊，一眾攻擊球員信心提升下，要喺克羅地亞身上取得入球，絕非難事。

克羅地亞分組賽頭兩場只得1分，但上輪生死戰就以3比1擊敗蘇格蘭獲出線資格，莫迪歷及比列錫兩大球星分別交出1傳1射，雖然比列錫賽前宣布確診缺陣今仗，但上仗抽入靚波嘅莫迪歷及時回勇，克羅地亞喺進攻上會有更佳發揮。克羅地亞向來擅踢進攻足球，近5次同西班牙對陣，有4次總入球開3球或以上，今仗有望「大」演入球騷。