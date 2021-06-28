香港職業足球員協會成立！頭炮搞籌款賽

鑑於新冠肺炎疫情對本地球壇影響深遠，周一（28日）香港職業足球員協會聯同香港足球總會，舉行記者招待會，交待「2021 全民足球挑戰賽」詳情。香港職業足球員協會聯合召集人兼香港足球總會董事陳志康先生，期望協會的成立，以及今次慈善賽能夠為足球界籌款，帶動及促進足球業發展。

記者會開始先由香港足球總會主席貝鈞奇，香港職業足球員協會2名聯合召集人金偉明及陳志康輪流致詞。「Cow Sir」陳志康表示活動於1年前已開始籌備，但受疫情影響下扼後至今，形容今次慈善賽屬第一步，目標每年皆可以舉辦一次，而香港國際社會服務社將成為今屆賽事受惠機構，希望能為受疫情影響的球員提供幫助，並帶給整個足球業界更多正能量。他指今次活動的參加者主要集中於球迷及歷代球星，包括潘文迪、山度士等，但對現役港超聯球員參加表示無任歡迎：「始終現役球員同球會有合約，加上季前又要練波，好難要求放人 ，不過如果球會肯畀佢哋出嚟踢2日緊係好啦。」

身為活動主辦單位之一的香港職業足球員協會於2021年3月正式成立，「Cow Sir」指暫時成員不多，只有黃洋、唐建文、郭嘉諾等大約10多名成員，但將來會邀請更多有心的球員加入協會，並進一步整理管治架構。他續指協會短期目標先完成舉辦慈善賽，望凝聚更多香港人幫助足球業；至於長遠目標則令球員有更安穩的生活，包括當球員發生緊急事時提供款項幫助，甚至為球員轉型建議更佳的出路等。另外「Cow Sir」強調協會並非足總轄下機構，亦不是與球會老闆「搞對台」：「如果協會幫到球員解決啲少問題，反而會令佢哋同球會關係更加緊密，大家要清楚唔好以為協會就一定要同老闆、足總去「fight」，董事局之前都好支持我哋成立。」

除此之外多名現役港超聯球星包括盧均宜、林嘉緯及謝德謙等亦有現身支持今次活動。效力冠忠南區的門將謝德謙坦言雖仍未正式成為香港職業足球員協會成員之一，但自己非常支持協會的成立：「大家都見到目前好多球員同球會之間嘅糾紛，但好似冇咩人去撐球員，所以同球會對立個陣係會輸蝕啲，有人幫手發聲係件好難得嘅事，有需要嘅話我都好樂意支持。」

今次活動香港足球總會有份共同合辦，主席貝鈞奇稱足總雖並非主要舉辦機構，但仍會全力支持：「籌款、聯絡慈善機構或者筆錢之後點用個啲當然唔係足總處理啦，但我哋會協助佢哋揾場地、裁判等人力支援。」「貝生」更同時呼籲球迷多多參與：「礙於呢家經濟狀況，籌款額唔知係幾多，但好多球員疫情下都有失業、無班落嘅狀況，今次都係盡量為佢哋謀福利。」

至於「2021全民足球挑戰賽」將於7月17至18日，在維多利亞公園、摩士公園等運動場地同時舉行，分為商業組 (男子)、資深組 (男子45歲以上)、男子和女子公開賽、U18男子組、U16男子組和U14男子組7大組別，預計會有多達400隊參賽隊伍，整體人數將有機會高達約4,000人。

【賽事詳情】

賽事日期 : 17/7/2021 ， 18/7/2021 (星期六，星期日)

比賽地點 : 維多利亞公園、摩士公園、寶翠公園及賽馬會香港足球總會足球訓練中心

隊伍人數: 維多利亞公園及賽馬會香港足球總會足球訓練中心的比賽定為七人賽（每隊 14 名球員），而摩士公園及寶翠公園比賽會是五人賽（每隊 10 名球員）

比賽制度: 每組別均會有各自分組賽和淘汰賽，以 3 至 4 隊進行單循環比賽，前兩名隊伍都可獲資格晉級淘汰賽。

比賽時間:每場20 分鐘，無中場休息