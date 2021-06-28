【女足粉絲團】香港隊征戰亞洲盃難關重重

上周四（24日）「2022印度女子亞洲盃外圍賽」在吉隆坡完成抽籤，香港被編在F組，將與菲律賓於9月作客尼泊爾。每一組的首名將躋身決賽周，在2022年1月20日至2月6日與主辦國印度、種子隊日本、中國及澳洲爭奪女子亞洲盃殊榮。

香港隊在抽籤成功避開北韓、南韓、泰國等勁旅，早前亦曾與同組對手交手。在2018年「賀歲盃」曾與有多名尼泊爾國腳在陣的尼泊爾武警部隊交手以1比3見負，而2019年在主場與菲律賓踢成1比1，3隊球隊實力相當接近。然而，港隊將要面對重重的困難！首先，截至現時為止（6月27日），尼泊爾被香港政府列為A1組「極高風險」的地區，首都加德滿都由4月29日至6月28日封城。根據尼泊爾政府規定，所有旅客進入尼泊爾時需要持有72小時內的陰性檢測報告或接種疫苗紀錄、成功預訂酒店的證明及有效的旅遊保險，港隊能否安排旅遊保險、簽證及機票等行政手續將是一大難題。此外，旅客入境後需要接受10日強制檢疫。當球隊完成賽事回港後則需要接受21日的強制檢疫。對於業餘的球員及教練來說，要騰出大約兩個月時間參加比賽將會十分困難。

撇除檢疫，尼泊爾首都加德滿都位處海拔1400米，基本上處於高原地區，高度從海拔每上升1000米，空氣中的含氧量將減少10%，能輸送到血液中的氧氣會減少，令人體的呼吸頻率增加；除對球員本身的耐力有一定影響外，亦有較高機會引發頭痛、胸悶及氣促等現象；現時離比賽只有兩個多月時間，聯賽完結後如何挑選能參賽的球員、調整球員狀態、磨合球員及演練戰術備戰，將會是主帥列卡度及其團隊將要面對的挑戰。

至於最後一周的「賽馬會女子足球聯賽」，甲組冠軍終於出爐，公民在青衣東北公園在先失1球的情況下反勝港會4比1，以3分力壓愉園重奪自16-17年起失落的聯賽冠軍。沙田在最後一場以1比0小勝大聯盟足球學院，成功越過傑志得到季軍。

至於乙組第3名之爭出現爆冷戰果，恒益以1比2不敵榜尾球隊偉發，而和富社企成功以2比2逼和榜首樂天，從後居上得到季軍。

7月仍然有「賽馬會女子青少年聯賽」U15及U18的賽事，請各位球迷繼續多多支持。

【上周戰果】

甲組：

車路士足球學校（香港）1比3 大埔

愉園 2比1 傑志

公民 4比1 港會

沙田 1比0 大聯盟足球學院

乙組：

樂天 2比2 和富社企

偉發 2比1 恒益

黃大仙 0比1 花花