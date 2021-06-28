法國火併瑞士半和餐士高

今晚歐國盃16強由法國火併瑞士，今場喺中立場羅馬尼亞布加勒斯特舉行，上屆歐國盃亞軍法國演出未如預期，雖然分組賽首戰擊敗德國，但近兩場都只係和波收場，不宜高估。加上淘汰賽一場定生死，預料踢法唔會太進取，考慮到雙方近6次對賽，有5次上半場打和，半場和值得再追。（Now 618及616周二凌晨3時直播）

法國中前場星光熠熠，擁有賓施馬、基沙文、基利安麥巴比及保羅普巴等球星，但整體發揮一般，對德國全場只有4次射門，僅靠對手中堅曉姆斯擺烏龍，先至小勝1比0。第二場佢哋表現更嚴重失準，僅能賽和匈牙利1比1，至於上場對葡萄牙，上半場亦都只係打成平手。

法國成績比預期差，好大程度係進攻球員把握力弱，被寄予厚望嘅基利安麥巴比多次浪費入球機會，今屆仲未開齋。至於重返國家隊嘅賓施馬，表現亦唔及踢皇馬嘅水準，直至上場對葡萄牙先取得入球。法國一眾射手缺態，上半場未必咬得入瑞士。

瑞士死守博偷雞

瑞士踢法向來擅守不擅攻，首兩場分組賽僅入1球，上場對土耳其喺非勝不可情況下，豁出去搶攻先迎來大捷。嚟到16強形勢完全不同，相信瑞士會回復穩守踢法，甚至採取死守戰術，博互射12碼分勝負亦唔出奇，好大機會開出半場和。