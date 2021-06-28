亞協盃　煞科戰搶尾彩！東方龍獅鬥臺南市FC

「亞協盃」J組周二（29日）晚同時不同地進行2場尾輪賽事，篤定晉級的理文坐鎮將軍澳運動場進襲220體育會；東方龍獅則在香港大球場火併臺南市FC。雖然兩仗已成例行公事，但兩支香港球會皆要為爭取球會系數，以提升香港的國際排名而奮鬥！（Now 631周二晚8時直播）

東方龍獅上場成功打開今屆「亞協盃」勝利之門，以1球小勝220體育會。主教練盧比度(Chino)認為短時間經歷兩場比賽之後，球隊的體能狀態難免受到影響，但認為球員正在努力適應新踢法：「我哋嘗試過唔同嘅戰術體系，希望可以根據對手嘅特點，揾出一套最適合東方嘅打法，見到一班球員為此都好努力。」

正處於過渡期的東方，最終未能成功晉級，但Chino認為不應以過去的標準去要求球隊：「今次出戰亞協我哋因為球員受傷或離隊，缺少大量人腳，但事實係現有呢班球員冇放棄到，大家都盡力踢出最佳嘅表現，現時出戰亞協嘅呢班球員應該獲得尊重。」Chino直言今場對手臺南市FC作為當地本土聯賽的頂級勁旅，實力不容小覷，並表示如果東方想在90分鐘内成功搶分，就需要球員出盡十成功力。

剛剛跟隨港隊出戰世盃外的馮慶燁，已經近一個月處於酒店隔離狀態，回到東方後，「燁仔」過去兩戰「亞協盃」都以正選身份戰至比賽最後一刻，可惜球隊最終無緣晉級，「燁仔」坦言對此感到失望，但強調最後一戰不會放棄：「作為職業球隊、作為一個代表香港出戰嘅球隊，我哋東方一定係希望以一場勝仗為球季作結，報答球迷嘅支持。」

臺南市FC未能延續首戰大捷的佳態，上場不敵理文，但就過去兩場表現可見，這支首次出戰「亞協盃」的中華台北勁旅，已證明球隊有能力攻破任何對手的大門。上仗在大比數落後的劣勢下，下半場依然能夠靠海地鋒將班吉扳回一城，取得破蛋入球，而為其交出助攻的隊長吳俊青，以及另一外援馬可都具備不俗個人能力，相信東方面臨的挑戰，絕不會比上仗小。