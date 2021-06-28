亞協盃　理文未贏夠　變陣强襲220體育會

「亞協盃」J組周二（29日）晚同時不同地進行2場尾輪賽事，篤定晉級的理文坐鎮將軍澳運動場進襲220體育會；東方龍獅則在香港大球場火併臺南市FC。雖然兩仗已成例行公事，但兩支香港球會皆要為爭取球會系數，以提升香港的國際排名而奮鬥！（Now 633周二晚8時直播）

理文上輪清風送爽以4比1擊敗臺南市FC，因對賽成績較佳，提前出線鎖定區際附加賽4強資格。主教練陳曉明表示面對今屆分組賽單循環賽制，在首兩戰博盡本身已是在計劃之内，對成功出線沒有感到太過驚喜，並揚言下一步是要爭奪區際附加賽冠軍。上仗過後，理文各項賽事已取得7連勝，但「曉明Sir」認為比起上月出戰港超爭標組賽事，現時理文狀態只達6至7成，希望球隊表現可繼續提升。

「曉明Sir」承認因隔離措施，以及4日内應付2場比賽，球員已經出現疲態，明言今場在陣容上會作出輪換，讓主力休息之餘，亦讓未有機會上陣的球員，能夠一嘗出戰「亞協盃」的滋味，此外今場黃俊皓亦因累積2面黃牌要停賽。

上仗對臺南市FC交出1入球1助攻的金承龍表示，球隊自5月開始經歷7連勝強勁走勢，他希望下場亦能再下一城，為今季征途畫上完美句號。今季加盟理文半季已交出5入球8助攻的他又透露，完成今仗後會先回南韓休假，來季去向仍有待與球會商討。

220體育會上仗僅負東方龍獅0比1，其上半場表現一度反壓對手，當中隊長兼射手尼亞馬索爾更獲得2球黃金機會，如非這名蒙古國腳門前失機，否則220有機會領先上半場。值得留意的還有15號攻擊中場巴卡基亞和11號左翼衞艾坦素，前者上仗支援前線表現稱職，一度為東方龍獅後防製造亂象；後者後上助攻能力不俗，亦有遠射腳頭，理文今場要多加提防。