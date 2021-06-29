超級入球騷！西班牙加時擊敗克羅地亞入8強

周二(29日)凌晨歐國盃16強賽事，克羅地亞於哥本哈根中立場火併西班牙。雙方激戰下演變成入球騷，在互有領先下法定時間踢成3比3，最終西班牙加時以5比3戰勝克羅地亞，殺入8強，下仗將會與法國或瑞士勝方交鋒。

西班牙今仗前鋒繼續起用「敗家仔」艾華路莫拉達，拍住費倫托利斯，上場踢得好嘅沙拉比亞繼續擔正，克羅地亞冇咗比列錫，就由列比錫打左翼，右翼起用尼高拉華錫。

西班牙鍾意踢控傳，一開波就主動搶攻，14分鐘有單刀機會，佐治高基面對克羅地亞門將利華高域，竟然射中間，結果被擋出。19分鐘莫拉達門前頭槌頂失，連續錯失兩個機會，跟住後防竟然派膠失波。

20分鐘，今屆賽事獲委以重任嘅西班牙門將烏尼西蒙接應柏迪回傳，個波喺佢腳邊漏過再碌入網窩，擺烏龍先輸0比1，整個過程完全無壓力，仲肉酸過上場斯洛伐克門將杜巴夫卡嘅「學界級烏龍」，呢個算係「業餘級烏龍」，亦係今屆第9個烏龍波。

西班牙定一定神再嚟過，38分鐘一次連環攻勢，克羅地亞解唔到圍，荷西加耶勁射被利華高域擋出，沙拉比亞補射今次冇得救，西班牙追和1比1。

下半場西班牙繼續攻，57分鐘，艾斯派古達接應費倫托利斯左路底線傳中，遠柱頭槌頂入，西班牙反超前2比1。其後克羅地亞谷上前搶攻，烏尼西蒙將功贖罪，擋住對方攻勢，76分鐘費倫托利斯為西班牙射成3比1，以為贏得，點知臨尾先係戲肉。

克羅地亞末段反撲，先於85分鐘憑米斯拿夫柯錫追番1粒，柏沙歷再於補時2分鐘頭槌破網，連入2球追成3比3，將賽事帶入加時。

加時上半場，艾華路莫拉達及奧耶沙巴爾各建一功，為西班牙射成5比3。之後西班牙唔再大意，克羅地亞亦谷唔起，最終西班牙保持勝局完場。