麥巴比宴客做罪人　瑞士爆冷12碼淘汰法國

周二(29日)凌晨歐國盃16強，法國大戰瑞士高潮迭起！冠軍熱門法國上半場先失守下，一度憑老將賓施馬梅開二度反勝3比1，但垂死反撲嘅瑞士韌力十足，完場前9分鐘內連入2粒追成3比3，激戰120分鐘後仍然打和。互射12碼法國有基利安麥巴比宴客，最終瑞士以8比7(12碼5比4)擊敗法國。

由於2名左閘均受傷，法國今場改踢3中堅陣式，但係面對放手鬥攻嘅瑞士未見穩陣，15分鐘更加因中堅犯錯先失守，史堤芬蘇巴左路傳中，施費洛域力壓並冇跳頂嘅基文迪朗格勒頂成1比0。法國落後下積極進攻，不過瑞士組織極度緊密，基利安麥巴比、拉比奧特先後2次禁區外狂抽都未能命中目標，上半場錄得0次中龍射門尷尬紀錄。

法國半場期間換入翼鋒京士利高文，踢番慣常嘅4-3-3，但瑞士反擊力強，史堤芬蘇巴55分鐘殺入禁區被班捷文柏華特鏟跌，球證最初認為冇事，但VAR檢查後改判12碼，可惜列卡度洛迪古斯操刀被洛里斯捉到路撲出。大難不死嘅法國即有後福，57分鐘基利安麥巴比中路妙傳，賓施馬入楔一控一射追成1比1平手，2分鐘賓施馬再藉基沙文射門被撲高頂入空。法國短短243秒內，由有機會輸0比2到變成反勝2比1。

法國領先後愈踢愈順，保羅普巴75分鐘轟入世界波拉開3比1；勢估唔到瑞士韌力驚人，施費洛域81分鐘接應傳中頂成2比3，90分鐘更由後備入替嘅加雲洛域禁區頂射成3比3平手。加時階段法國採取主動，94分鐘班捷文柏華特禁區內射門被恩尼森馬托出底線，基奧特119分鐘頭槌亦被接實，要靠互射12碼分勝負。

雙方頭4輪全部射入，但為法國主射最後一輪嘅基利安麥巴比宴客，瑞士互射12碼贏5比4。瑞士晉級後將會同西班牙交鋒爭入4強，同線另一場8強為意大利對比利時。

【互射12碼回放】

(瑞)加雲洛域○

(法)保羅普巴○

(瑞)法比安舒哈○

(法)基奧特○

(瑞)文路爾艾簡治○

(法)馬古斯杜林○

(瑞)魯賓華加斯○

(法)派奴斯甘佩比○

(瑞)美密迪○

(法)基利安麥巴比X