內訌累事？法國球王變敗家仔　衰過莫拉達

法國喺歐國盃16強意外輸畀瑞士，自2010年世界盃後首次無緣國際大賽8強，被視為「新球王」嘅基利安麥巴比原本係法國爭冠希望，但呢位前鋒今屆4場比賽0入球，更加射失出局嘅關鍵12碼，數據仲衰過西班牙前鋒艾華路莫拉達。麥巴比決賽周前同基奧特爆內訌，今場加時又玩獨食唔交波，可以話係法國罪人。

22歲嘅麥巴比3年前捧走世界盃冠軍，原以為今屆歐國盃可以大爆發，點知4場比賽食晒白果，今場對瑞士6次射門冇1球命中龍門，全屆賽事合共12次射門冇收穫，成為今屆目前為止射門最多而冇波入嘅球員。Opta數據顯示，麥巴比今屆錯失4次「黃金機會」，僅次於艾華路莫拉達嘅6次，但後者今屆都有2個入球，更加見到麥巴比嘅敗家。

法國喺決賽周前熱身賽爆出內訌，基奧特曾公開批評麥巴比唔交波，引嚟麥巴比激烈反應，雖然事後半推半就講和，但心病明顯未完全消除。今場加時階段，麥巴比曾經突破瑞士防線，但身處窄位嘅佢唔選擇交畀中間嘅基奧特，反而夾硬狂抽搞到撻晒Q，麥巴比嘅心態可能係佢今屆表現低迷嘅重要原因。

法國名宿韋拉賽後怒轟球隊表現：「今場明顯係最優秀嗰隊贏波，我對法國球員嘅態度好失望，完全唔團結兼冇士氣，或者法國球員個人質素更高，但一隊波嚟講瑞士絕對係更好一隊。」