濶別溫網4年　梅萊贏得驚險寫紀錄

兩屆男單盟主英國名將梅萊，時隔4年重返溫布頓主場出擊，持外卡出戰的他先袋兩盤，卻又在第三盤領先5比0之下連輸7局，最終以6比4、6比3、5比7及6比3擊敗24號種子的尼高盧茲，驚險過關。

梅萊上一次在溫網男單亮相已經要追溯到2017年，當年他8強出局，跟住2018年因接受手術，而2019年他雖然出戰男雙及混雙，但沒有在單打出現。今年溫網是梅萊今季第四個比賽，他全場轟出17個ACE，延續自己在溫網首圈13-0的不敗紀錄。

不過，溫網首天進行決賽周就爆冷頻頻，剛在法網獲得亞軍的3號種子希臘名將西西帕斯僅戰2小時2分鐘，以4比6、4比6、3比6直落三盤不敵美國的泰科爾，被擯出局，這是西西帕斯繼2019年以來，連續第二次（2020年溫網停辧）在溫網「一輪遊」。

女單方面同樣現爆冷賽果，被列為10號種子的兩屆盟主姬維杜娃以直落兩盤3比6及4比6不敵美國的絲蒂芬絲，首圈出局；已經兩年冇打草地賽的絲蒂芬絲，早前因傷退出熱身賽，直接空降溫網，首圈就僅花1小時17分晉級。

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