晨曦丙組奪亞　足球學校來季擴軍！

香港足球總會足球聯賽已於6月中旬完成所有賽事。晨曦丙組足球隊經過一年的努力，成績令人滿意。期間雖然因疫情關係而停賽，但球員仍保持作戰狀態，不斷練習，直至復賽，球員於比賽時有默契可說是取勝之匙，結果奪得了亞軍。

晨曦發言人Jacky表示：「由於疫情關係，足總聯賽今年並沒有升降制，而晨曦球員於今年表現理想，計劃下年以原班人馬參加比賽，目標是升上乙組。」

飛躍晨曦足球學校一向致力培育新血，現時共有3支精英隊，包括U10、U12和U14，來年將會增加2隊，分別是U8和U15，以讓更多具潛質的球員成為青年軍，至於選拔日期將於暑假期間公佈。

另外，疫情關係，大家未能到外地旅遊，足校正與富豪九龍酒店合作，設計了一個食、住、玩(上足球班兼送球衣)的計劃，大家快來體驗一下。有關Staycation的詳情，可瀏覽富豪九龍酒店網頁。

臨近暑假，足校將會舉辦暑期班，讓更多人可以參與足球運動，放電減壓。如欲了解更多課程內容，詳情可瀏覽該校網頁：

www.leapsoccerhk.org

及facebook:

飛躍晨曦足球學校