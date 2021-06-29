改踢4後衞踏入收成期　英格蘭上盤贏德

歐國盃16強今晚爆發宿敵對決，英格蘭喺溫布萊球場迎戰德國。英格蘭由2021年初開始改用4後衞陣式，喺歐國盃決賽周進入收成期，3戰1球不失，防守力增強進入淘汰賽至為重要，相反德國近6場均有失波，中後場集中力不足，以「三獅兵團」今年8場7勝1和不敗威勢，有力於法定時間內淘汰德國，讓平半捧上盤。（Now 618及616周三凌晨零時直播）

望住個讓球盤，德國難得受讓，望落當然好筍，但「日耳曼軍團」被睇低唔係冇原因。雖然喺死亡F組獲得次名出線，但德國最後一場分組賽，被踢法主動嘅匈牙利搶先入波，最終逼和2比2，3戰1勝1和1負，僅憑對賽成績壓過葡萄牙搶得次名。

綜觀今屆德國表現，球隊對住踢法主動嘅法國及匈牙利都表現處下風，相反面對戰術相對保守嘅葡萄牙就能夠大勝，英格蘭領隊修夫基只要針對呢一點部署，不難取得優勢。

勒夫無心戀戰hea教

「三獅兵團」踢法主動及侵略性強嘅球員大有人在，「車路士孖寶」芝維爾同美臣蒙特雖然啱啱隔離完，今場冇得出，但菲爾科頓及基亞利殊一早證明自己能力，相信今仗鬥德國可獲正選機會，修夫基亦暗示會起用罰球了得嘅捷比亞，同分組賽首戰鬥克羅地亞一樣，放喺4人防線嘅左邊。

英格蘭今年初開始轉用4人防線，球隊表現不俗，2021年英軍8場賽事豪取7勝1和，只失過1球，相反德國近6場都有失波，只得2勝2和2和，加上領隊勒夫早已辭職無心戀戰，「日耳曼軍團」人腳質素絕對唔差得過英格蘭，但勒夫不論戰術運用同激勵士氣方面，都似係想留個爛攤子畀下一手，所以今場受讓都撐唔過，要番英格蘭上盤啱數。