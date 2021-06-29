電競X高球！跳出個「MON」有機會打足18洞

「第二屆虛擬高爾夫球比賽」又嚟啦！接受本地業餘球手報名參加，今年的冠軍更能晉身香港高球公開賽資格賽，真正從線上打到線下！

虛擬系列賽事在新冠肺炎疫情下應運而生，並得到各個團體的響應，使得體育比賽在不受地域和時間限制下得以繼續進行，在這股虛擬運動的熱潮之下，香港高爾夫球總會和香港電競總會乘勢在東京奧運高球比賽前夕舉辦「第二屆虛擬高爾夫球比賽」，並為賽事男女子組冠軍提供躋身香港高球公開賽和香港女子高球公開賽資格賽機會，是歷年首次，雙軌推動高球發展。

東奧高球比賽將於下月29日在日本琦玉縣霞關鄉村俱樂部開鑼，高總主席林詩鍵指虛擬賽事有龐大的發展潛力和空間，他寄望運動員在新常態下持續切磋，也呼籲業餘高球手踴躍參加這項『奧運高球前哨戰』，挑戰粉嶺球場的國際級球道，合力支持本地的實體和虛擬高球發展。

「第二屆虛擬高爾夫球比賽」將於7月25日假九龍荔枝角長義街9號 D2 Place 一期 114-127 號康泰高爾夫球中心舉行，男、女子組各有24個參賽名額，只供業餘選手報名。

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