法國每逢內訌　大賽例甩轆

以波論波，法國實力毋庸置疑，但以往大賽戰績唔掂，都離唔開內訌或醜聞，可謂咎由自取。2008年，老將加拿斯與新星拿斯尼發生衝突，事緣係法國球員坐隊巴時，資歷高嘅球員可優先揀位，而拿斯尼竟然搶坐咗隊長亨利專屬座位，搞到亨利嬲爆，加拿斯覺得佢不分尊卑而發生衝突，甚至有傳兩人曾打交，最終法國分組賽出局。

2010年世盃前，先爆出列貝利、高禾及賓施馬嫖妓醜聞，後者落選大軍名單。之後喺分組賽次輪輸畀墨西哥，半場休息時主帥杜明歷鬧爆前鋒安歷卡，安歷卡立即以粗口還擊，導致被逐出球隊，之後以列貝利、艾比度及艾拉為首，就呢件事發動世盃史上最荒誕嘅鬧劇──罷操，以示支持安歷卡及抗議杜帥嘅決定，但當中亦有哥古夫、沙格拿、洛里斯等堅持操練，兩派更發生肢體衝突，而「高盧雞」3戰得1分，再次於分組賽出局。2012年歐國盃，於分組賽第3輪對瑞典，賓艾化被換出嗰陣堅不滿，認為大把人踢得差過佢，事後仲當面同主帥白蘭斯講，既然唔想用佢就畀佢返屋企，去到8強輸畀西班牙，拿斯尼更用粗口鬧爆記者，輸波又輸品。

同年迪甘斯接手後，明顯更重視紀律，2015年涉及色情影帶勒索案嘅賓施馬同華布拿，呢位鐵帥力排眾議拒絕徵召兩人，直到今年賓施馬先獲重召。而喺迪帥麾下，法國甚少出現內訌問題，2018年更勇奪世盃有辦你睇，但勢估唔到今屆歐國盃爆出基奧特同基利安麥巴比內訌，注定冇運行。