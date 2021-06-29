英格蘭德國恩怨情仇　一匹布咁長

英格蘭與德國今晚喺溫布萊球場狹路相逢，佢哋嘅牙齒印多到數唔晒，單係英格蘭主帥修夫基，球員時代亦試過兩次喺溫布萊球場輸畀德國，今仗對面更有佢命中兇星、現時德國門將教練高普基，再喺同一球場再遇死對頭，到底25年前在歐國盃射失12碼嘅「三獅兵團」出局罪人修夫基，可否以另一個身份完成復仇呢？

1966世盃決賽

英格蘭加時勝4:2

法定時間打和2:2，坐鎮溫布萊球場嘅英格蘭，前鋒靴斯於加時抽射中楣彈出，但旁證認為皮球落地時已越過白界而判入，呢個問題球成為英格蘭首度、亦係至今唯一喺大賽封王的關鍵。

1990世盃4強

打和1:1（西德互射12碼勝4:3）

西德藉布林美罰球打破僵局，其後英格蘭靠射手連尼加扳平，激戰120分鐘未分勝負，需要互射12碼，可惜「三獅兵團」有皮雅斯同華度先後宴客，亦開始咗英軍「大賽12碼噩夢」。

1996歐國盃4強

打和1:1（德國互射12碼勝6:5）

英格蘭喺溫布萊主場氣勢如虹，開波初段即憑舒利亞先拔頭籌，不過德國藉觀斯近門追和，惟有以互射12碼分高下，頭5輪雙方例不虛發，去到突然死亡嘅第6輪，英格蘭後衞修夫基操刀被高普基救出，粉碎「三獅兵團」主場捧盃美夢。

2000歐國盃分組賽

英格蘭勝1:0

德國陷入青黃不接，英格蘭亦趁機復仇，碧咸「七旋斬」罰球傳中，舒利亞銅頭一搖破網，打破自1966年後，長達34年大賽未贏過德國嘅魔咒。

2000年世盃外

德國勝1:0

德國中場夏文一記出奇不意嘅遠程炮罰球，射破英格蘭門神施文十指關，最終小勝1球，「三獅兵團」喺溫布萊球場重建前一仗輸波收場，留下遺憾，當時修夫基亦有披甲。

2001年世盃外

英格蘭勝5:1

雖然德國坐擁主場兼且先開紀錄，幸好英格蘭金童奧雲橫空出世，憑佢大演帽子戲法，連同謝拉特及希斯基各下一城，反勝5比1，令德國冇晒飛士。

2010年世盃16強 德國勝4:1

英格蘭先失兩球後，由厄遜追回1球，不久林柏特勁射中楣，皮球彈地時已越過白界，但德國門將紐亞扮冇事執番個波，球證亦視若無睹，英軍士氣大受打擊，下半場畀湯馬士梅拿再插兩刀而大敗，呢次錯判，猶如為英格蘭1966年世盃問題球「還債」。