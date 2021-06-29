靠鐵壁銅牆搵食　瑞典半和克敵

周三凌晨歐國盃16強尾場，瑞典喺蘇格蘭中立場硬撼烏克蘭。瑞典於今年仍未嘗敗績，全靠固若金湯嘅防守，出戰淘汰賽必定穩中求勝，烏克蘭驚險殺入16強，今仗亦唔敢輕舉妄動，雙方近年碰頭旺開半場和，不妨再追。（Now 618及616周三凌晨3時直播）

瑞典喺E組取得2勝1和，力壓西班牙以首名出線，唔講得笑。查實呢支北歐球隊踏入2021年，喺各項賽事8仗未輸過，當中只失3粒，其中6仗保持清白之身，喺射手伊巴謙莫域因傷無緣參賽下，能夠自2004年後首度殺入歐國盃淘汰賽，證明鞏固防線就係關鍵。

近4次交手全開半和

烏克蘭喺C組只得1勝2負，所贏嘅只係弱旅北馬其頓，成為其中1支最佳第3名僅僅出到線，非常驚險，主帥舒夫真高當務之急，一定係先調整防守，重新築起喺歐國外8戰只失4球嘅銅牆鐵壁。雖然隊長耶莫蘭高與箭頭耶梅卓克各入2粒，但過於倚賴兩人數胡，其餘隊友明顯未夠班，上仗以0比1輸畀奧地利，畀對手全場壓迫下，未能有效組織進攻。翻查紀錄，兩軍近4次碰頭，全開半場和，可見大家喺比賽初段都先求不敗，今仗淘汰賽相信會更加保守，半場和值得追多鋪。