亞協盃　李康廉2射2傳！理文大破220體育會

「亞協盃」J組周二（29日）上演最後一輪賽事，其中理文於「港超主場」將軍澳運動場出擊，迎戰220體育會。結果理文火力全開，靠黃皓雋先拔頭籌，和李康廉及基華尼頓齊齊梅開二度，最終以5比1大破220體育會，分組賽3戰全勝。

已經提前晉級的理文，今仗收起大部分常規主力，門將位置改由陳嘉豪把關，黃皓雋及張憙延兩位小將首次於賽事擔正，與戴上隊長臂章的顏樂楓及中村祐人坐鎮中場，西班牙中堅荷西安祖繼續擔正，與余煒廉組成鎮守後防。力爭於賽事開齋的220體育會，正選陣容有1號門將艾卡泰文負責統領後防，入球重任繼續交給隊長尼亞馬索爾，兩位日本外援則先於後備席候命。

上場開局就搶攻的理文，今場照辦煮碗，早段閃電先拔頭籌，2分鐘，李康廉左路突破落底傳中，黃皓雋門前無人看管下輕鬆撞入，拉開今場理文入球騷序幕。落後的220體育會嘗試組織攻勢，11分鐘，奧達高巴托右路長傳，巴特吉斯禁區頂附近頭槌攻門，考驗不了陳嘉豪。4分鐘後，黃皓雋接應長傳殺入禁區被對方門將踢跌，球證直指12碼，由李康廉操刀射入，理文贏到2比0。

其後理文刻意放慢比賽節奏，嘗試控球在腳，31分鐘，顏樂楓左路殺入禁區傳中，中村祐人的射門先被擋出，談樂軒後上的遠射再告高出。3分鐘後，黃炎堃右路與顏樂楓撞牆配合後落底傳中，張憙延禁區內轉身一抽，射門柱邊出界，理文半場帶住2球優勢入更衣室。

半場換入中場巴卡基亞加強進攻的220體育會，換邊後是率先入局的一方，46分鐘，巴卡基亞頭槌頂入禁區，尼亞馬索爾斜身射門，被陳嘉豪接實。但理文很快又搶回主動權，53分鐘，余沛康送出直線，220體育會防線再被劏穿，李康廉單刀赴會，面對門將艾卡泰文冷靜射成3比0。

比賽後段，理文再先後換入鄭兆均及基華尼頓等人，幾位後備上陣球員的連番衝擊，令220體育會防線看起來形同虛設。69分鐘，李康廉左路突破後再送出漂亮傳中，由基華尼頓門前撞入，為理文贏到4比0。3分鐘後，中村祐人的直線再次撕破220體育會後防，基華尼頓禁區內「睇到定」射成5比0。其後這位後備入替的攻擊手，更有多次增添紀錄機會，可惜都無功而還。補時階段，220體育會隊長尼亞馬索爾，靠角球頂入球隊今屆賽事首個入球，但為時已晚。最終理文以5比1大勝220體育會，分組賽3戰全勝。