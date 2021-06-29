亞協盃　林恩許奠勝　東方龍獅險勝臺南市FC

「亞協盃」J組周二（29日）晚上演尾輪大戰，由東方龍獅續於香港大球場迎戰臺南市FC。上半場兩隊互無紀錄，易邊後東方龍獅換人加強攻力，77分鐘憑後備入替的林恩許「一箭定江山」，最終東方龍獅在945位球迷面前，以1球小勝臺南市FC，兩連勝後以J組第2名，完成今屆「亞協盃」賽事。

東方龍獅賽前已篤定無緣晉級，今仗讓部分主力休息。門將改用廖富源取代葉鴻輝，馬希偉、李卓軒2名小將亦首次擔正，至於上仗入球功臣李嘉耀，連同林恩許、黃威則先列後備。相反臺南市FC卻以強陣迎戰，俄羅斯防中阿林續鎮守中路，隊長吳俊青及陳瑞杰，全力支援2名外援前鋒班吉、馬可。

上仗打開勝利之門的東方龍獅，開賽初段未見集中，先在後場出現傳球失誤，臺南市FC前鋒馬可隨即於禁區外「放冷箭」，但被今季首度替東方龍獅把關的廖富源接實。10分鐘東方還以顏色，鍾偉強左路推大位起腳僅僅斜出。臺南市FC之後一度「反客為主」，可惜射門皆無功而還。13分鐘隊長吳俊青左路爆底，射門僅中網側。28分鐘班吉右路突破後傳中，前柱無人接應下，劉和翰後上勁射，同樣未能射破廖富源十指關。

東方之後站穩陣腳，31分鐘馬希偉左路開出角球，馮慶燁頭槌頂高。5分鐘後小將王力威右路快放，壓入禁區後推大位起腳高出。隨著上半場尾段鍾偉強、馬希偉連番射門不中目標，最終半場兩隊打成0比0返入更衣室。

東方龍獅易邊後換入林恩許及黃威力爭入球。52分鐘馬上收到成效，黃威中路交出直線，但林恩許來遲一步，被對方門將潘文傑出迎沒收。東方龍獅之後攻勢浪接浪，但中堅馮慶燁先後2次頭槌亦告高出。68分鐘東方更慘成「詐胡」，黃威傳給後上助攻的黃梓浩，「黃梓」控定後冷靜將皮球送入網窩，但旁證卻指此子越位在先。

77分鐘東方終於打破悶局，林恩許接應隊友傳送後，禁區內被陳威全剷跌，球證直指12碼，林恩許親自操刀射入，替球隊領先1球。比賽尾段東方差點再下一城，亞歷斯祖右路斬中，尾柱無人看管的黃威卻「踢空氣」，最終東方龍獅以1球擊敗臺南市FC，以J組第2名完成今屆「亞協盃」賽事。