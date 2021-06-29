亞協盃　李康廉：想感染年輕球員

「亞協盃」J組賽事周二（29日）「煞科」，其中理文在將軍澳運動場以5比1橫掃蒙古代表220體育會，以分組賽3戰全勝姿態殺入下一階段，比賽中正選出戰李康廉，是役攻入2球兼貢獻2次助攻，成為球隊取勝功臣。職業生涯多次出戰亞洲賽，但今次卻是「康廉」首嚐分組賽出線滋味，這位37歲老將亦難掩興奮之情。

來到分組賽最後一戰，今場理文正選大軍派出多位首次出戰「亞協盃」的年輕球員，不少人對於「黃黑軍團」能否延續勇態總會有疑問，但「康廉」很快就將疑慮釋除，由開場哨聲響起一刻，出任翼鋒的「康廉」就用場上出色表現以身作則。全場首個進攻，就造就年僅19歲的小將黃皓雋先拔頭籌，足見「康廉」以老帶新的作用。

「之前踢咗幾次（亞洲賽）都出唔到線，好開心可以同理文一起做到。」「康廉」賽後講到。過去曾隨天水圍飛馬、南華和東方龍獅出戰各項亞洲賽，但總是與晉級資格擦身而過，今次與理文成功出線後，他希望在「亞協盃」餘下征途中，為陣中年輕球員樹立榜樣：「我哋嘅年輕球員落到場，都會有成長嘅一刻，希望籍住我呢個態度，可以感染到佢哋。」

取得今場勝仗之後，理文各項賽事已經豪取8連勝，「康廉」認為這個強勁走勢令球隊信心大增，他希望一班球員可以保持正面的心態，迎接新球季。