亞協盃　隔離在即！林恩許：會留喺更衣室耐啲

「亞協盃」J組最後一輪賽事，東方龍獅憑後備入替的林恩許於77分鐘搏得12碼，兼親自操刀射入，最終以1球險勝臺南市FC。賽後當選最佳球員的Jared對首戰亞協表示開心，對於即將隔離14日，這名澳洲籍中場笑言：「今晚會留喺更衣室耐啲！」

「一箭定江山」的林恩許賽後對全取3分感到高興，認為今次在疫情下作賽，加上東方採用不少年輕球員，例如是役正選上陣的2名年輕中場馬希偉及李卓軒（首次在香港大球場比賽），因此已十分滿意球隊在「亞協盃」的發揮：「球隊處理得好好，雖然出唔到線，但都拎到2場勝仗，只係輸咗畀理文，老實講仲可以再要求啲咩？」對於首次征戰亞協，Jared表示相當開心並非常享受今個晚上，更指不論是甚麼比賽，只要自己能夠有份出場便足夠。

「一開始個個動作係做畀個仔睇嘅，因為佢叫我入波之後做啲搞笑動作。而之後嘅慶祝動作係因為周圍出現太多負面聲音，我好唔鐘意，所以想叫其他人收聲，希望帶多啲正面啲想法畀大家。」Jared賽後為自己在入球後，所做出的幾個慶祝動作解釋。

隨着「亞協盃」分組賽圓滿結束，意味著一眾職球員需要進行完全隔離的生活，Jared笑言：「之後將會喺更衣室停留一段時間，因為係最後一次能夠吸入新鮮空氣。」惟他指幸好自己比較幸運，只需隔離14日，但相信大家亦會明白球員的感受。