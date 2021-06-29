亞冠盃　唔好輕敵！傑志猛撲廣州青春軍

首輪收獲勝仗的傑志上場未能延續勝績，被大阪櫻花反勝1比2，周三（30日） 面對僅派青春軍出征的FC廣州。雖然經驗上傑志無疑較佳，但也絕不容輕視對手，而「藍鳥」亦絕對渴望以一場勝仗重整旗鼓，香港球迷定要集氣撐傑志！（Now 633周三晚10時直播）

傑志上仗雖然憑丹恩奴域射入破紀錄的一球先開紀錄，但最終被大阪櫻花逆轉，隊長黃洋更因累積2張黃牌停賽。雖然FC廣州今次派出的陣容年輕，但「藍鳥」總監兼總教練朱志光明言不能輕敵：「唔好諗住只係年輕球員，佢哋幾好體能又好紀律，啱晒踢呢啲咁緊密嘅比賽，絕對唔好睇小佢哋。」

羅拔圖（Beto）4年前代表東方龍獅，在「亞冠盃」對FC廣州兩循環慘吞13蛋，如今再遇對手，他坦言不會懷着復仇的心：「我唔會諗番以前嘅事，因為已經係唔同嘅故事，只會專注喺我嘅比賽，為傑志贏波。」這名38歲後衞近2仗均踢足大半場，但Beto指自己已適應頻密賽程：「之前喺香港隊已經踢慣咗，唔係一個大問題，當然每場都唔會100%，但唔單止我哋受影響，對手亦都一樣。」

FC廣州派出U22全華班出戰「亞冠盃」，由35歲教練劉智宇領軍。他們今次名單共註冊30名球員，當中包括6名U17球員，但2場比賽正選連後備僅出現22人，唯一有一隊經驗的楊德江兩仗皆缺陣。雖然經驗甚淺，但廣州首輪對主力盡出的大阪櫻花不落下風，僅被對手以2記角球頂入，上場對FC泰港則以0比3大敗。

當中73號翼鋒范恒博敢於起腳，切入射門是其一大殺着，87號右閘陳日金2仗的傳球成功率均高達7成。21歲守門員張健智賽前表示，球隊已為傑志危險人物丹恩奴域定立針對性部署，務求減低他的威脅。值得留意的是，FC廣州近2仗4度被對手以頭槌入波，反映其高空波防守力不足，傑志今仗或可循其弱點進攻。