宿敵對決！英格蘭挫德國入8強

周三(30日)凌晨歐國盃16強矚目大戰！英格蘭坐鎮溫布萊球場主場迎戰宿敵德國。英格蘭憑史達寧及哈利卡尼下半場連入2球，以2比0力挫德國，殺入8強，下仗將與烏克蘭或瑞典勝方交手。

溫布萊球場有超過4萬觀眾入場，大部分為主隊擁躉，德國球迷只佔1成，英格蘭聲勢浩大。英軍今仗唔用4人防守，排番3中堅，中場收起基亞利殊，前線由史達寧及布卡約沙卡協助哈利卡尼攻堅；德國則收起基拿比，改派迪姆華拿出任中鋒。

初段德國嘗試壓上搶佔主動，但效果一般，英軍站穩陣腳後出現首個射門，15分鐘，史達寧左路切入中間試射遠柱，全場起哄，德國門將紐亞飛身撲出，姿勢分都攞埋。

其後雙方陷入膠着，中場混戰居多，英格蘭較為不利嘅係，兩個防守迪格蘭賴斯同埋加雲菲臘斯都喺上半場領黃牌。直至完半場前，德國湯馬士梅拿回傳失誤幾乎出事，史達寧殺入禁區被攔截，哈利卡尼接應準備起腳，曉姆斯門前瞓身解圍，德國驚險保住不失。

下半場重開德國有個攻勢，夏維斯窩利勁射，英格蘭門將比克福特反應夠快，伸手撲出底線。之後戰況冇變化，踢到68分鐘雙雙換人，德國換入「倫敦殺手」基拿比，英格蘭亦派出基亞利殊，兩隊準備駁火。

75分鐘，基亞利殊分波去左路，勞基梳爾第一時間傳中，史達寧門前射入打破悶局，英格蘭領先1比0。5分鐘後史達寧犯錯幾乎出事，德國一個反擊，湯馬士梅拿單刀埋門，但攞得太盡貼柱出界。

德國未能扳平，轉個頭再輸多粒，85分鐘基亞利殊左路傳中，哈利卡尼近門頭槌頂成2比0，並保持勝局至完場。紀錄顯示，英格蘭對上一次主場擊敗前西德，已是1975年，相隔46年後，英格蘭終於在主場打敗德國。