烏克蘭加時絕殺瑞典　趕上8強尾班車

歐國盃16強周三(30日)凌晨結束，烏克蘭喺加時階段人多打人少下，憑杜夫比克喺最後補時頭槌入波，2比1絕殺瑞典，拎到8強最後一張入場券。歐國盃8強全部誕生，烏克蘭晉級後會硬撼英格蘭，同線另一場係捷克對丹麥；另一賽區2仗分別係比利時對意大利，以及瑞士鬥西班牙。

瑞典開局即採取主動，不過烏克蘭反擊亦頗具威脅，11分鐘耶梅卓克禁區內勁射被羅賓奧臣撲出，已為瑞典響起警號；瑞典控球時間較多但唔入肉，阿歷山大伊沙克19分鐘勉強起腳射斜。烏克蘭27分鐘打開紀錄，辛真高接應耶莫蘭高妙傳，左路窄位窩利狂抽，羅賓奧臣撲到都照入。瑞典隨後有施巴斯坦拿臣罰球偷襲被保舒贊救出，去到43分鐘科斯貝治禁區頂勁射，省中球員改變方向彈入，半場兩隊踢成1比1平手。

下半場雙方踢得開放互有攻守，但門框成為兩隊入波最大障礙，55分鐘烏克蘭中場施多卓夫禁區內射門中柱彈出，1分鐘後瑞典快速反擊，科斯貝治妙射同樣中遠柱出界，呢位前鋒69分鐘個人表演禁區內連過幾人，可惜精彩熨射又中楣，兩隊90分鐘內未能分出高下。加時階段出現爭議一幕，瑞典中堅馬古斯丹尼爾臣解圍後踩中比斯耶甸膝頭，被球證直接出示紅牌，烏克蘭打多個下，終於去到補時1分鐘由杜夫比克門前頭槌絕殺，2比1擊敗瑞典歷史性殺入8強。