史達寧做福將　英格蘭有條夢幻冠軍路！

英格蘭周三(30日)凌晨擊敗德國殺入歐國盃8強，歷史上首次喺歐國盃淘汰賽法定時間內贏波，「福將」史達寧再次為球隊先開紀錄，有佢入波嘅比賽英格蘭保持住100%勝率！英格蘭唔單止氣勢如虹，決賽之路亦一片坦途，同賽區對手烏克蘭、捷克同丹麥都唔係傳統名牌，加上4強同決賽都係喺溫布萊球場上演，英格蘭爭冠有齊天時、地利、人和！

英格蘭今仗2比0擊敗死敵德國，係佢哋歷史上第2次喺國際大賽淘汰德國，對上一次就係66年世盃決賽贏西德捧盃；英格蘭今屆4場比賽仍然未失1球，成為決賽周唯一零失球球隊，英格蘭對上一次國際大賽頭4場保持不失球，又係1966年世界盃，絕對係吉兆。

「三獅兵團」所屬賽區牌面相對較弱，8強會對住烏克蘭，如果晉級就會鬥丹麥或者捷克，其中烏克蘭同捷克都係僅以小組第3名出線，實力唔算太強，何況英格蘭8強只要喺羅馬擊敗烏克蘭，4強同埋決賽都會返「主場」溫布萊踢，相當著數。

天時、地利都有齊，英格蘭仲有「福將」史達寧加持，呢位翼鋒今屆已有3個入球，追平林柏特並列英格蘭史上歐國盃最多入波第3位，史達寧歷來13場為國家隊入波嘅賽事(共17球)，英格蘭係100%全勝，呢個10號仔歷來27次為英格蘭喺溫布萊球場上陣，球隊亦有24勝3和不敗佳績。

史達寧賽後表示：「為國家隊入波非常特別，我慶祝咗半秒之後就擔心會被判越位，好在最後入波成立，我哋會逐場逐場打，先好好休息再集中應付下一場比賽。」