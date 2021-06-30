細威溫網首圈傷退淚灑賽場

美國網球天后S威廉絲周三（30日）於溫布頓網球公開賽首圈對世界排名第100的白羅斯球手Aliaksandra Sasnovich，僅戰30分鐘就因右腳受傷而退賽，爭奪第24座大滿貫的美夢再次幻滅。

39歲「細威」近4次出戰溫網都能殺入決賽，不過今場首盤戰至3比1領先時，她就滑倒傷及右足踝，需要接受治療，最終她在3比3時含淚宣布退賽。網球生涯進入倒數階段的「細威」離場前向球迷揮手致意，顯得相當不捨，賽後她在Instagram答謝球迷支持：「這天我因為右腳受傷而退賽，我的心碎了。球迷及我的團隊令中央球場變得更有意義，我對他們心存愛和感激，這天我深深感受到現場觀眾給我的溫暖和支持，中央球場就是這樣獨一無二。」

賽事5屆冠軍、「細威」41歲姊姊V威廉絲同日只能在3號場出戰首圈賽事，引起球迷對賽會不滿，認為是對這位美國名將「不尊重」。最終這位老將打出「士氣波」，以7比5、4比6及6比3擊敗羅馬尼亞球手Mihaela Buzarnescu，收穫其溫網第90勝，繼2018年之後，首次晉身溫網次圈。

至於力爭第9次封王的費達拿，首圈面對法國球手文洛連奴陷入苦戰，最終戰至盤數2比2（6比4、6比7（3比7）、3比6、6比2）時，對手同樣因滑倒而受傷退賽，令費達拿得以驚險晉級。賽後，濕滑球場成為傳媒焦點，費達拿、梅萊等人都認同中央場過於濕滑，令球員表現受影響，前者表示，「有蓋的地方更加濕滑，比賽時每一步都要份外小心。」