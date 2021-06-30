地獄賽程！西班牙6壯士要踢埋奧運足球

西班牙打入歐國盃8強，陣中有6位球員亦被選入奧運男足名單，出戰7月東京奧運，今個夏天真係踢要腳軟。據悉，巴塞隆拿會方擔心中場新星柏迪踢晒歐國盃及奧運，會影響備戰新球季，計劃同西班牙足總談判，要求豁免呢位18歲中場出戰奧運。

西班牙陣中6位奧運腳包括門將烏尼西蒙、中堅艾利加西亞、柏奧托利斯、中場丹尼爾奧莫、柏迪、前鋒奧耶沙巴爾。其中柏迪屬於西班牙大國腳絕對主力，佢喺今屆歐國盃踢足4場，而且冇被換走過，包括上場16強同克羅地亞激戰120分鐘。

雖然呢位新星年輕當打，但如果踢埋奧運賽事，意味今個夏天冇時間休息，所以巴塞會方希望西班牙足總豁免柏迪踢奧運。

今屆歐國盃決賽將於香港時間7月12日凌晨舉行，東京奧運足球賽事將於7月22日至8月7日舉行，新一季西甲將於8月13日開鑼。

如果西班牙打入奧運男足決賽，意味呢6位奧運腳整個夏天都有比賽，球會需要額外畀時間佢哋休息，無可避免將會缺席季前集訓及季初賽事，佢哋所屬球會肯定頭痕。