歐國盃16強上演「英德大戰」,戲碼吸引唔少星級球迷撐場,除咗「咸爺」碧咸、歌手Ed Sheeran之外,威廉王子夫婦更帶埋囝囝喬治王子入場睇波,夠晒星光熠熠。

身為英格蘭足總會長嘅威廉王子比賽期間擔任「講波佬」,不時向囝囝解釋球場情況,最終英格蘭憑史達寧同哈利卡尼嘅入球,以2比0擊敗德國晉級歐國盃8強,威廉一家都開心拍手慶祝。

今場除咗係英格蘭55年嚟首次喺國際賽淘汰賽擊敗德國之外,更加係球隊首次喺歐國盃淘汰賽法定時間內贏波。7歲嘅喬治王子第一次入場睇波就見證到呢次重要勝利,認真「好腳頭」!

此外,英國首相約翰遜亦係社交網頁上載自己慶祝哈利卡尼入波嘅相,並寫上「Well done England football team! We’re all behind you - bring it home!」祝賀英格蘭晉身8強。