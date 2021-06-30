【港講J.LEAGUE】井川祐輔：香港球員不要安於現狀

曾在香港球壇打拚的日本球員之中，井川祐輔當屬級數最高的一位，擁有超過270場J.LEAGUE比賽經驗的他，在球員生涯暮年仍決心到香港一闖，3年間經歷過的甜酸苦辣，成為人生路上面對困難的能量，他認為香港足球要進步，球員就不能安於現狀，必須外流尋求人生挑戰，然後將經驗回饋球圈。

2017年底，當時已經35歲的井川與川崎前鋒合約期滿，確定離隊。作為一位擁有超過270場J.LEAGUE比賽經驗、球員生涯已屆尾聲的老將，他可以選擇到低級別的聯賽繼續球員生涯，也可退役尋求足球人生新發展，但最終井川選擇外流，為的不是薪酬或追求更多榮譽，只是他認為「人生總要接受挑戰」。

「我在日本出生、成長，從來都不知道外面的世界是怎樣，轉戰香港是我人生第一次挑戰在外生活。」沒有經理人代為處理一切、適應異地文化，井川在香港體驗到的遠不只於足球能賦與的，加上香港足球的「土壤」與日本大相逕庭，由場地到球員心態，以至後來執教丙組球隊面對的業餘球員，井川經歷了一場「思想革命」。「很多在日本理所當然的事，在香港是截然不同，我說的不只是足球，還包括生活上的一切。」

「香港的經歷給我很多思維上的刺激，我開始思考如何將這些感受帶回日本，如何將日本、香港兩地聯繫起來，成為我的人生課題，希望成為兩地足運發展的橋樑。」艱辛的日子、難受的經歷，井川處之淡然，既然當初視外流為人生歷練，那過程中的好事與壞事，都只為今後的人生儲備經驗，他說：「香港的日子，給我一種時刻要接受挑戰的感覺﹗各種體驗我都積極去面對。」

「生於為人，就應去放眼見識這個世界。那些勇於挑戰自己、爭取到一紙外流合約的選手，不論他們去歐洲也好、香港也好，每次聽到他們的故事，我都感到熱血沸騰。」井川再三強調，外流對球員非常重要，不論是在球員生涯的前、中、晚期實踐都會有得着。

「有些球員像我一樣在J.LEAGUE打拚多年後外流，這樣足球生涯不但多了點成就，也可以自身經驗幫助當地足運；年輕球員們就應尋求、接受挑戰，不只是在足球層面，而是由人生的角度出發：總要大膽去嘗試，因為在外面經歷的，會令你畢生受用。」

「香港球員予人的感覺是滿足於香港聯賽，但在日本過往就有三浦知良、中田英壽這些前輩勇於外闖，將外地的足球理念、知識帶回國，日本足球因此才得到發展。」井川坦言香港球員要有「必須外流並將好東西帶回香港」的心態：「要意識到在香港取得成就是不夠的，因為外面世界不一樣。」