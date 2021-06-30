望令香港遊艇會更貼地　會長孟憲庭有大計

香港遊艇會位於吉列島會所，坐落在維多利亞港的心臟，多年來見證了香港的發展。作為全球最具規模的水上運動體育會之一，香港遊艇會一直對本地體壇影響深遠，作為該會的現任掌舵人，會長孟憲庭（Denis Martinet）亦對帆船及賽艇等水上運動在香港的發展，尤其吸引年輕人的積極參與，有自己的一番獨特見解。

■文：林卓臻、圖：鄧曉欣

生活在四面環海的香港，水上交通對大家而言肯定不會陌生，平時返工或上學的你，踏上渡海小輪的一刻已被告知下一個目的地，但遨遊大海，其實比我們想像中更加自由。「當你獨自駕駛帆船喺海中央，手握船舵嗰陣嘅你，擁有任意選擇航線嘅權利，嗰種自由嘅感覺無與倫比；而且每一次出海，都會有唔同嘅經歷，見到唔同嘅風景，驚喜不斷。」對水上運動的熱愛，Denis能夠侃侃而談，而近距離與大海博鬥的快感，是他不斷被這項運動所吸引的主因。

湖畔長大與海結下不解緣

自小在瑞士萊芒湖畔長大的Denis，早與大海結下不解之緣，揚帆出海對他而言就如家常便飯。對Denis而言最難忘的比賽經歷，非代表香港遊艇會遠赴英國考斯出戰2008年會長盃（Commodores' Cup）莫屬：「考斯就好似帆船愛好者嘅聖地，因為香港遊艇會嘅關係，當時我第一次有機會接觸國際級賽事，可以代表到個會同香港去比賽，真係好幸運。」

提起香港遊艇會這個名字，不少人會將其與「有錢人俱樂部」聯想在一起，當中和「遊艇會」這三字在華人社會形成的先入為主觀念有很大關係，Denis承認這種謬誤的形成，會方亦負有一定責任：「我哋過去喺同普羅大眾嘅溝通上比較欠缺，冇主動去化解呢種錯誤嘅觀念；但香港遊艇會歸根究底係一個體育會。」在香港遊艇會官方社交平台分享的影片中，經常看到Denis親自出鏡做主持的身影，致力改善對外溝通，如何令香港游艇會變得更「貼地」，成為Denis上任後努力推動的工作。

提供平台予運動員持續發展

作為A級精英項目，帆船和賽艇運動在本地體壇的重要性不言而喻，但Denis認為運動的普及性仍有待提高：「香港有咁靚嘅海岸線，係應該有更多人參與到呢啲運動。」除了香港體育學院支援代表香港出戰的精英選手之外，香港遊艇會一直致力向運動員提供各類支援，而Denis認為遊艇會其中一個最主要角色，是給予運動員發展的資源和平台，培養年輕一代對水上運動的興趣。

除了幫助運動員，最令Denis上心的是每個賽季不同的帆船賽，過去一年不少重點賽事，包括香港帆船運動總會和香港遊艇會所合辦的「香港帆船週」，都和不少本地其他體育比賽一樣因疫情而受到影響，Denis認為對所有有份參與賽事的持份者而言都是一大難題。幸隨着本地疫情逐漸穩定，「民族盃」等部分賽事都得以順利舉行，而明年4月舉行的「勞力士中國海帆船賽」，更堪稱是期待值「爆燈」的焦點賽事，絕對值得大家留意。

水翼單體帆船夠快最啱後生仔

在這個資訊爆棚、人人機不離手的年代，要爭取年輕一代的關注就需要夠「吸睛」，隨着水翼單體帆船等新穎技術的興起，Denis有信心能吸引更多年輕人參與水上運動：「依家咩都講求快，無論係聽歌或睇片，後生仔嘅注意力好似得番3分鐘咁；同樣嘅嘢都發生緊喺帆船競賽，水翼單體船嘅出現引起唔少人注意，可以用以更高海哩航行嘅帆船比賽，令唔少鯊魚競賽隊嘅小朋友都提高咗興趣。」

培養本地菁英選手

香港遊艇會為有興趣參與帆船和賽艇等水上運動的小朋友，提供各種系統性訓練課程，課程計劃循序漸進由淺至深，讓學員日後有機會接觸到各種帆船類型，包括今夏東京奧運香港代表洛雅怡（Stephanie Norton）即將駕駛出戰的激光類型帆船，最終更有機會申請加入被譽為水上運動青訓隊伍「鯊魚競賽隊」，到世界各地帆船賽大展身手，堪稱是培養本地菁英選手的一大重要計劃。