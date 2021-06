英國《每日郵報》報道,前利物浦領隊賓尼迪斯已經同愛華頓達成協議,並簽下一份3年合約,來季會代替安察洛堤成為球隊新主帥,61歲嘅「肥賓」亦係近130年,首位執教晒「默西賽德郡」雙雄嘅領隊。

西班牙籍領隊賓尼迪斯2004至2010年間曾執教利物浦,身為同市死敵,「拖肥糖」球迷當然對球會呢個決定好不滿啦!佢哋得知消息後,已經即刻喺葛迪遜球場門外掛上抗議標語,近日甚至將行動升級,去到賓尼迪斯住所出面,掛上寫住「We know where you live. Don't sign」(我哋知道你住邊,唔好簽約)嘅橫額,睇怕愛華頓同「肥賓」今次實有排煩。

賓尼迪斯執教生涯最經典必數05年嘅「伊斯坦堡奇蹟之夜」,佢喺帶領「紅軍」首季就逆轉AC米蘭奪得歐聯冠軍。離開利物浦之後,「肥賓」仲短暫帶領過車路士、皇家馬德里等大球會。而佢對上一次擔任主帥就係教中超嘅大連一方,惟年初卻因私人理由離隊。