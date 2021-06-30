亞冠盃　丹恩奴域入12碼　傑志1球搞掂廣州

周三（30日）傑志於「亞冠盃」繼續以強陣出擊，對以小將掛帥的FC廣州。「藍鳥」憑丹恩奴域上半場的12碼入球，以1比0小勝對手，重回勝軌。於J組取得6分的傑志，現以1分之差落後榜首的大阪櫻花。

上仗傑志未能延續首場於「亞冠盃」擊敗FC泰港的強勢，以1比2遭日職隊伍大阪櫻花反勝，今仗對以年輕球員出戰的FC廣州，「藍鳥」續派出「黑山伊巴」丹恩奴域、丹尼、艾里奧等主將擔正。

甫開賽傑志主導戰局，8分鐘基爾頓硬闖禁區傳中，今場首次在亞冠正選的畢頓入楔嘗試攻門無功而還。隨後巴爾拿乘角球攻勢熨射，皮球直飛下角之際，被廣州門將張健智橫身撲走。18分鐘基爾頓落底傳中意圖造就隊友，但何振廷撞射近柱僅中網側。

29分鐘，安永佳接應傳中原地施頂，再次被張健智化解。「藍鳥」於36分鐘終於打破缺口，安永佳落底傳中，丹恩奴域禁區內被廣州守衞張智豪扯跌，球證直指12碼點，「黑山伊巴」親自操刀中鵠，為傑志領先1比0。

44分鐘，表現活躍的安永佳接應死球頂高，半場前他再造就何振廷施射，可惜僅柱邊出界，傑志半場挾着7成4控球權，兼1球優勢返入更衣室。

落後的FC廣州下半場隨即換入中場饒晨和後衞趙文哲。傑志47分鐘錯失一個黃金機會，畢頓乘角球攻勢攻門掀起門前混戰，朴俊炯近門起腳又告中楣彈出。

領先的「藍鳥」換入羅梓駿和鞠盈智繼續施壓，59分鐘「阿智」長傳予「羅梓」，後者橫傳給安永佳第一時間攻門，可惜「食唔應」被守衞擋出。6分鐘後羅梓駿再傳中，安永佳頂個彈地波，未能考驗張健智。

傑志隨後節奏放緩，亦再調入陳晉一穩定戰局。83分鐘朴俊炯再次後上射門抽高，仍然未能拉開比數差距，左閘丹尼更在補時領取今屆賽事第2張黃牌，下場再對FC廣州面臨停賽。

最終「藍鳥」維持1比0勝局至完場，由於同日大阪櫻花遭FC泰港逼和1比1，在J組取得6分的傑志，現以1分之差落後榜首的櫻花。

賽後傑志總監兼總教練朱志光，承認球隊今場門前把握力欠奉：「今日我哋攞到3分，對手廣州隊都表現得好頑強，而傑志喺某些地方係做得麻麻，尤其我哋喺製造出唔少機會嘅情況下，埋門一腳嘅表現係唔夠好，如果做好啲，我哋係完全可以贏多一兩球。」惟他表示即使球隊未能進一步取得入球，都不會過分怪責球員：「日本（大阪櫻花）都係贏廣州隊2球，我哋贏得1球，唔應該被怪責。」

「朱Sir」認為比起上兩仗形勢較為被動，傑志今場是需要主動出擊的一方，取態上的轉變難免令球員難以適應，但他形容傑志依然屬「亞冠盃」的「新客仔」，深信未來表現會繼續改善。