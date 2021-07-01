亞冠盃　兩青訓首度擔正：盼下場更快入局

傑志周三（30日）在「亞冠盃」面對僅派副選出戰的FC廣州，最終以1比0戰勝對手。當中出身自「藍鳥」青訓的何振廷和畢頓，均首次以正選姿勢亮相在這項亞洲盃賽上，兩人對自己表現各有評價。

22歲的何振廷雖然曾在去年為和富大埔出戰「亞冠盃」外圍賽，以及在早兩仗為傑志後備上陣，但卻從未以正選身分出戰這項亞洲盃賽。今仗獲派上用場，「阿廷」上半場入局頗為慢熱，有一次接應基爾頓的關鍵傳中僅射中網側，未能替球隊先開紀錄，他亦似乎對自己表現未感滿意：「一開波心理未調節到，始終第一次踢亞洲賽，踢得唔係幾自在，做唔到自己能力可以做嘅嘢，去到下半場就好啲，希望下場早啲適應。」隨着同組對手大阪櫻花同日失分，「藍鳥」與榜首只剩餘1分差距，但「阿廷」坦言應先做好本份：「無論人哋點都好，最緊要傑志踢得好，如果要爭3個最佳次名席位，都要攞晒12分先有價講。」

本月27日將踏入22歲的本地洋將畢頓（Seb），亦同樣獲得首次「亞冠盃」擔正機會。此子今場司職右翼，但傑志攻勢大部分偏重於左路，他僅曾有若干次入楔，可惜均告攻門不果。不過Seb顯然十分珍惜今次上陣機會：「對於咁耐以來第一次踢正選感到好開心，呢段時間對我嚟講十分艱難，但我一直都十分期待能出戰亞冠，因為我為咗申請成為本地球員付出咗好多時間，所以非常之感恩可以有機會踢呢場比賽。」