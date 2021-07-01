拉舒福特洩密　曼聯肯定簽入查頓辛祖

曼聯收購多蒙特翼鋒查頓辛祖，即將成事！根據英國各大傳媒報道，曼聯已經同多蒙特就轉會費問題達成協議，呢支德甲勁旅同意以7,300萬鎊(約7.8億港元)將查頓辛祖出售畀紅魔鬼。曼聯前鋒拉舒福特更加喺社交網「洩密」，承認呢位英格蘭國家隊隊友即將成「魔」。

曼聯已經追逐查頓辛祖多時，之前2次報價都被多蒙特拒絕，英國《每日郵報》指曼聯最新1次報價，開出7,300萬鎊轉會費，終於獲多蒙特接受。據悉，曼聯將會分4期支付呢筆轉會費，並同查頓辛祖簽約5年，最快周末官宣。

曼聯前鋒拉舒福特喺社交網被球迷問到，查頓辛祖是否即將成「魔」，佢初時答：「未係時候」，但好快改口答：「係。」福仔同查頓辛祖都有份入選英格蘭國家隊，參加今屆歐國盃，兩人同樣長居後備，可以話係同病相憐，應該私底下傾咗唔少心事。

21歲嘅查頓辛祖2017年由曼城轉投多蒙特之後，表現愈來愈出色，佢至今為呢支「蜜蜂兵團」上陣137次，射入50球及64次助攻，包括今季各項賽事上陣38次，入16球及20次助攻。

值得一提，當年曼城出售查頓辛祖畀多蒙特，合約規定如果佢將來轉會，曼城可以分到15%轉會費，所以估計「藍月亮」可以從中獲約1,000萬鎊分成。