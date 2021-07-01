港超聯　盧斯安奴加盟冠忠南區

冠忠南區新賽季組軍消息不斷！繼與多位主力續約之後，周四（1日）者間港超聯球會透過Facebook專頁，宣佈簽入巴西中堅盧斯安奴，成為今夏首位加盟球員。

34歲的盧斯安奴於2013年已經首度來港出戰本地聯賽，過去先後在港效力標準流浪、佳聯元朗及理文。上季為愉園上陣23場，取得7個入球，表現穩健，備受讚賞。

對於今次加盟，這位來季將會穿上36號球衣作賽的巴西新援表示：「很高興可以加入冠忠南區，因為呢支球隊好似一個大家庭，我對大家喺新球季取得好成績充滿信心。首要目標希望為新東家爭取盃賽錦標，聯賽都會盡力而為，而球季最佳11人獎項係我嘅個人目標，我會努力朝向及達成呢個目標。」

冠忠南區過去一個月不斷公布與陣中續約的消息，包括夏志明、史提芬彭利拿、佐佐木周、川瀨浩太、積施利、陳凱柏及鄭進泓等都將繼續留效，另外唐道碧新一季亦會繼續以借將身份為球隊出戰。球會更透露未來數天將會陸續公佈新球員加盟消息。

球員資料

盧斯安奴Luciano Silva da Silva

出生日期：1987年6月13日（34歲)

身高：1.85米

位置：後衞

球衣號碼：36

在港曾效力球會：標準流浪、佳聯元朗、理文、愉園