繼續跣到飛起！錦織圭大滿貫100勝

日本網壇一哥錦織圭周三在溫網為自己寫下紀錄，以直落三盤淘汰對手晉級，迎來個人於大滿貫第100勝，成為現役第12個做到這個里程碑的球員。

31歲的錦織圭今年是他生涯第12年角逐溫網，首圈他面對21歲的澳洲保倫，以直落三盤6比4獲勝躋身64強，而近兩屆錦織圭於2018及2019年都打進8強，今屆亦期望可以再有突破。他下一仗將與美國的湯臣爭逐32強席位。

至於兩屆盟主英格蘭的梅萊，重返溫網競逐繼續保持水準，他與德國外圍賽出線者奧迪打足5盤，以6比3、4比6、4比6、6比4、6比2力壓對手，時隔3年再次躋身溫網第三圈。「這裡氣氛由頭到尾都是高漲。」34歲的梅萊賽後表示:「我需要每一個人的幫助，最終我能做到，這是一場很緊湊賽事。」

近日溫網草地令不少球員跣倒，梅萊也不例外，摔到了次，而其老友兼對手世界一哥祖高域更不時要在場上跣住球波，施展「一字馬」，這位塞爾維亞球星輕鬆以直落三盤6比3淘汰南非的安達臣，向爭取第六屆溫網冠軍兼紀錄性第20貫進發。

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